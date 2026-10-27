Texas suma más votos anticipados que en las elecciones de 2022

Washington, Estados Unidos. Unos 4,5 millones de texanos han emitido su voto anticipado en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, alrededor de un 50% más de lo registrado en el mismo periodo anterior a los comicios de 2022 en ese estado, con señales de una mayor movilización demócrata. En los primeros siete días de la votación anticipada en los comicios del 3 de noviembre, un 23,4% de los electores habilitados en ese territorio habían llenado sus papeletas, ya sea de manera presencial o por correo, según datos del secretario de estado, que contabiliza lo recibido hasta el pasado domingo. Como referencia, en la primera semana del voto anticipado en las elecciones legislativas de 2022 se registró una tasa de participación del 17%, con menos de 3 millones de votos emitidos hasta ese momento.

Sin embargo, las cifras actuales se quedan por debajo de las de 2018, cuando se alcanzó un 24,3% en el estado sureño, un bastión del Partido Republicano y donde se libra una de las contiendas por el Senado más reñidas y caras de este ciclo, con el demócrata James Talarico superando ligeramente al republicano Ken Paxton en las encuestas. De los votantes que ya han acudido a las urnas en el territorio, donde no existe un registro de afiliación partidista, un 35 % han votado demócrata en las elecciones anteriores, frente a un 32,7 % con antecedentes republicanos, según el recopilador de datos electorales Transparency USA . Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El presidente estadounidense, Donald Trump , tendrá dos mitines de campaña este martes en Texas, una muestra de la importancia que los republicanos le confieren a estas elecciones, incluso en estados donde han ganado históricamente.