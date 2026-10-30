Una jueza prohíbe al Gobierno de Trump amenazar con procesar a funcionarios electorales

Estados Unidos. Una jueza federal ordenó este viernes al Departamento de Justicia de Estados Unidos que deje de amenazar con procesamientos penales a funcionarios electorales estatales y locales por su gestión de las disputas sobre los requisitos para votar, a pocos días de las elecciones de medio mandato.

La magistrada Trina Thompson, del tribunal federal del distrito norte de California, también prohibió a la Administración del presidente Donald Trump exigir que se elimine a votantes de los padrones electorales, se rechace la entrega de papeletas a determinados electores o se separen los votos emitidos en las elecciones de noviembre por supuestas dudas sobre su elegibilidad.