Una avioneta se desploma y se incendia en el centro de México

Ciudad de México, México. Una avioneta se desplomó y se incendió este lunes en una zona urbana de Pachuca, capital del estado mexicano de Hidalgo (centro), en un accidente que habría dejado dos personas muertas, según reportes de medios locales, aunque las autoridades todavía no han confirmado el saldo.

El accidente ocurrió durante la mañana en las inmediaciones de la colonia El Tezontle, cerca de las instalaciones de la 18 Zona Militar, lo que provocó una movilización de equipos de emergencia y cuerpos de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, la aeronave impactó contra el suelo y posteriormente se incendió, por lo que elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para controlar las llamas y asegurar la zona.