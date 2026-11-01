Revés para el Gobierno de Trump: jueza rechaza demanda para intervenir en los votos de Alaska

Alaska, Estados Unidos. Una jueza federal de Estados Unidos desestimó este domingo la demanda del Departamento de Justicia que buscaba segregar papeletas y retrasar la certificación de los resultados de la elección al Senado en Alaska, a tan solo dos días de los comicios de mitad de mandato.

La magistrada de distrito Sharon L. Gleason dictaminó que el Gobierno federal carece de legitimación para exigir estas medidas y advirtió de que la intervención solicitada vulneraría el derecho constitucional al voto secreto de los ciudadanos.

Además, subrayó que los tribunales no deben alterar las normativas electorales en vísperas de las votaciones.