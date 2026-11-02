Cae "Maniático": ¿quién es el supuesto gatillero de la 18 detenido en Comayagüela?

Comayagüela. Un hombre de 27 años fue detenido en la colonia Óscar A. Flores de Comayagüela, señalado por las autoridades policiales de formar parte de la pandilla 18 y de desempeñar funciones como gatillero dentro de esa estructura. El sospechoso fue identificado como Esteban Andrés Gómez Hernández, conocido con los alias de "Dauner" y "Maniático". Según el reporte de las autoridades, tendría nueve años de vinculación con la organización y ostentaría el rango de "hommie".

La captura se produjo durante un operativo de saturación en el que participaron equipos de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet) y otras subdivisiones policiales. Los registros policiales señalan que Gómez Hernández cuenta con antecedentes por extorsión desde 2018 y que permaneció recluido durante seis años por ese mismo delito. Además, las autoridades reportaron que tiene una orden de aprehensión relacionada con los delitos de asesinato y posesión ilegal de armas de fuego de uso comercial.