Ataque con drones y explosivos en Colombia deja cuatro muertos, entre ellos un bebé

Bogotá, Colombia. Un atentado perpetrado con drones cargados con explosivos en el municipio colombiano de Planadas (centro-sur) dejó cuatro muertos, entre ellos un bebé de dos meses, y un número sin determinar de heridos, confirmaron este lunes las autoridades. La gobernadora del departamento del Tolima, Adriana Matiz, informó que "el atentado en Planadas deja un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas, entre ellas un bebé de apenas dos meses de vida". "Lo ocurrido anoche en Planadas es de extrema gravedad. Un acto vil y criminal que rechazamos con absoluta contundencia. Atentar contra la población civil y poner en riesgo la vida de nuestros soldados y de las familias tolimenses es cruzar una línea que no vamos a tolerar”, indicó Matiz.

El ataque fue perpetrado cerca de una base militar de la localidad, en una zona donde operan varias disidencias de la guerrilla desmovilizada de las FARC. "¡Esto es inadmisible! Mi solidaridad con las familias. Exigimos justicia y acciones contundentes para detener esta barbarie", añadió la gobernadora. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El Ejército, por su parte, rechazó "de manera contundente el acto terrorista perpetrado en la noche anterior en el municipio de Planadas".