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Con 70 años, Aracely Rojas visita desde hace 30 las tumbas de sus padres

Entre arreglos florales, labores de limpieza y momentos de oración, cientos de familias sampedranas acudieron a los cementerios a honrar la memoria de sus difuntos

  • Actualizado: 02 de noviembre de 2026 a las 10:55 -
  • Laura Amaya
Con 70 años, Aracely Rojas visita desde hace 30 las tumbas de sus padres

Aracely Rojas, entre la nostalgia y los recuerdos, expresó a LA PRENSA que, siempre que Dios se lo permite, visitará las tumbas de sus padres.

Foto:Moisés Valenzuela/LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras. Como cada 2 de noviembre, la ciudad de San Pedro Sula vivió una de sus jornadas más tradicionales y concurridas: el Día de los Fieles Difuntos. Desde tempranas horas de la mañana, los cementerios públicos y privados de la capital industrial comenzaron a recibir a decenas de ciudadanos que llegaron para honrar la memoria de sus familiares fallecidos.

Familias enteras se movilizaron llevando arreglos florales, coronas multicolores, veladoras y utensilios de limpieza. Las labores de mantenimiento de lápidas, corte de maleza y pintura formaron parte de las actividades que marcaron la jornada en los diferentes camposantos de la ciudad.

En el Cementerio General, las actividades comenzaron desde las 6:00 de la mañana. Muchos aprovecharon las primeras horas del día para colocar coronas y flores sobre las tumbas de sus seres queridos.

Jorge Salgado, quien conversó con Diario LA PRENSA, manifestó que cada año procura visitar las tumbas de sus padres y hermanos, a quienes recuerda con especial cariño. Aunque después de la pandemia dejó de asistir con la misma frecuencia, aseguró que cada 2 de noviembre procura estar presente para honrar su memoria.

A las afueras del Cementerio Central se encontraba también Berta Hernández, quien desde hace más de 40 años se dedica a la venta de flores en este lugar. La comerciante comentó que, en comparación con otros años, la afluencia de compradores avanzaba poco a poco.

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Los arreglos florales, con precios accesibles desde los 100 lempiras, fueron una alternativa para quienes buscaban llevar un detalle a las tumbas de sus familiares y mantener viva esta tradición.

Más de tres décadas de visitas

En el cementerio La Puerta también se registró la llegada de numerosas familias. Allí encontramos a Aracely Rojas, quien desde hace más de 30 años visita y limpia las tumbas donde descansan sus padres.

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Con especial sentimiento recordó que su madre falleció en 1987 y su padre en 2017. Desde entonces, ha mantenido la costumbre de acudir al camposanto para dedicarles tiempo, limpiar sus tumbas y recordar los momentos compartidos. A sus casi 70 años, ese viaje anual al cementerio ya se le hizo costumbre, una tradición que desea cumplir siempre que Dios le dé fuerzas.

Numerosas familias acudieron para honrar la memoria de quienes ya partieron y mantener viva una tradición que pasa de generación en generación.

Numerosas familias acudieron para honrar la memoria de quienes ya partieron y mantener viva una tradición que pasa de generación en generación.

 (Foto: Moisés Valenzuela/LA PRENSA)

Entre sentimientos de alegría y nostalgia, la visita a los cementerios representa mucho más que llevar flores. Para las familias sampedranas es una oportunidad de compartir un momento especial junto a los lugares donde descansan sus seres queridos.

Desde los más pequeños hasta los adultos mayores participan en las labores de limpieza, lavado y pintura de las tumbas, en una actividad familiar que permite transmitir a las nuevas generaciones el valor de recordar y honrar a quienes ya partieron.

Aunque los años pasan y las circunstancias cambian, la tradición de visitar los cementerios cada 2 de noviembre continúa vigente entre los sampedranos, quienes encuentran en esta fecha un espacio de reflexión, fe y unión familiar.

Foto: Moisés Valenzuela/LA PRENSA

Foto: Moisés Valenzuela/LA PRENSA

 (Para muchas familias sampedranas, el amor por quienes ya partieron permanece intacto. Durante la conmemoración del Día de los Difuntos, las flores no podían faltar como muestra de cariño, respeto y recuerdo hacia sus seres queridos.)

Las visitas se mantuvieron durante el transcurso del día. Asimismo, las instituciones públicas contaron con asueto después del mediodía, permitiendo que más ciudadanos pudieran desplazarse hasta los camposantos y participar en esta conmemoración.

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Laura Amaya
Laura Amaya
Periodista

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con experiencia en la cobertura de temas educativos y de interés local en la ciudad. Cuenta con experiencia como reportera de campo en televisión y en redacción periodística. Actualmente forma parte del equipo de Diario LA PRENSA.

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