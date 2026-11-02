Con 70 años, Aracely Rojas visita desde hace 30 las tumbas de sus padres

San Pedro Sula, Honduras. Como cada 2 de noviembre, la ciudad de San Pedro Sula vivió una de sus jornadas más tradicionales y concurridas: el Día de los Fieles Difuntos. Desde tempranas horas de la mañana, los cementerios públicos y privados de la capital industrial comenzaron a recibir a decenas de ciudadanos que llegaron para honrar la memoria de sus familiares fallecidos.



Familias enteras se movilizaron llevando arreglos florales, coronas multicolores, veladoras y utensilios de limpieza. Las labores de mantenimiento de lápidas, corte de maleza y pintura formaron parte de las actividades que marcaron la jornada en los diferentes camposantos de la ciudad.

En el Cementerio General, las actividades comenzaron desde las 6:00 de la mañana. Muchos aprovecharon las primeras horas del día para colocar coronas y flores sobre las tumbas de sus seres queridos.

Jorge Salgado, quien conversó con Diario LA PRENSA, manifestó que cada año procura visitar las tumbas de sus padres y hermanos, a quienes recuerda con especial cariño. Aunque después de la pandemia dejó de asistir con la misma frecuencia, aseguró que cada 2 de noviembre procura estar presente para honrar su memoria.

A las afueras del Cementerio Central se encontraba también Berta Hernández, quien desde hace más de 40 años se dedica a la venta de flores en este lugar. La comerciante comentó que, en comparación con otros años, la afluencia de compradores avanzaba poco a poco.