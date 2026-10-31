Día de Muertos une a México y Honduras en un altar cultural en SPS

San Pedro Sula, Honduras

La actividad es organizada por el Consulado de México en San Pedro Sula y el Museo de Antropología e Historia , en colaboración con la comunidad mexicana residente en el norte de Honduras. La inauguración está programada para el domingo 1 de noviembre, a las 6:00 de la tarde, y el montaje permanecerá abierto al público durante todo ese mes.

La memoria, el arte y las tradiciones populares se encontrarán en San Pedro Sula con una nueva edición de la celebración del Día de Muertos , que este año rendirá tributo a dos figuras destacadas de México y Honduras. La propuesta cultural tendrá como escenario el Museo de Antropología e Historia, donde se instalará un altar conmemorativo que reunirá elementos representativos de ambas naciones.

En esta ocasión, el altar mexicano estará dedicado al cantautor José Alfredo Jiménez, conocido como “el Hijo del Pueblo”, al conmemorarse el centenario de su natalicio. Su legado musical, marcado por canciones que se convirtieron en referentes de la cultura popular mexicana, será recordado como parte de esta tradición que celebra la vida y honra a quienes ya partieron.

El homenaje también tendrá un acento hondureño con el recuerdo de René Orlando Gavarrete Moreno, periodista, docente, escritor y emprendedor, cuya trayectoria dejó una huella en distintos ámbitos de la sociedad. De esta manera, el altar se convierte en un espacio de reconocimiento a dos personalidades que, desde sus respectivos países, contribuyeron a la cultura y la memoria colectiva.

Uno de los principales atractivos de la exposición será la presentación, por primera vez en Honduras, de dos grabados originales del artista mexicano José Guadalupe Posada Aguilar, reconocido por crear la imagen que inspiró a la emblemática Catrina. Las piezas permitirán al público acercarse a la obra de uno de los caricaturistas más representativos del siglo XIX y a su particular visión de la muerte.

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Los grabados de Posada que formarán parte de la muestra son “Calavera del Pintor” y “Calavera de Vanegas Arroyo”. A ellos se sumará “Procesión de Todos los Santos”, del artista Abelardo Ávila, una pieza que complementa el recorrido por las expresiones artísticas vinculadas con la muerte y las tradiciones populares.

La propuesta también incorpora elementos hondureños para enriquecer el encuentro entre culturas. Entre ellos destacan dos catrines y un cráneo de cartón elaborados por artesanos de Trinidad, Santa Bárbara, piezas que aportan la creatividad y el sello artesanal de esta comunidad del occidente del país.

La exhibición incluirá, además, artesanías originales de barro procedentes de los estados mexicanos de Guerrero y Michoacán. Estas creaciones reflejan la diversidad de técnicas y expresiones que caracterizan las tradiciones regionales de México, y permiten apreciar cómo cada comunidad conserva y transmite su patrimonio cultural.