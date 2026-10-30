“Conocer es Prevenir, Prevenir es Vivir”: una charla para crear conciencia

San Pedro Sula. En el marco del Mes de la Prevención del Cáncer de Mamá , la Clínica Martha Larach de Canahuati llevó a cabo la charla de concientización “Conocer es Prevenir, Prevenir es Vivir”, una iniciativa orientada a fortalecer la educación en salud y promover la detección temprana de esta enfermedad entre las colaboradoras de Grupo OPSA. La actividad reúne a colaboradoras de distintas áreas de la empresa, quienes participaron en un espacio informativo diseñado para reflexionar sobre la importancia del autocuidado y la prevención como herramientas fundamentales para proteger la salud. La charla fue impartida por el ginecólogo Dr. Carlos Santos, quien compartió información clave sobre el cáncer de mama, sus factores de riesgo, señales de alerta y la importancia de mantener controles médicos periódicos.

Durante la jornada, el especialista destacó que la detección temprana continúa siendo uno de los factores más determinantes para mejorar las oportunidades de tratamiento y recuperación, por lo que hizo un llamado a mantener una vigilancia constante de la salud mamaria. Asimismo, explicó la relevancia de la autoexploración y de las evaluaciones médicas regulares, enfatizando que ambas prácticas forman parte de una estrategia integral de prevención que puede contribuir a identificar cambios a tiempo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La charla permitió a las asistentes aclarar inquietudes y ampliar sus conocimientos sobre una enfermedad que afecta a miles de mujeres en el mundo, generando además un espacio de diálogo y aprendizaje enfocado en el bienestar femenino.

Esta iniciativa forma parte de las acciones impulsadas para fomentar una cultura de prevención y cuidado de la salud, promoviendo hábitos que contribuyan al bienestar integral de las colaboradoras. Con actividades como esta, la Clínica Martha Larach de Canahuati reafirma su compromiso con la educación en salud que va dirigida a sus colaboradoras para fortalecer el conocimiento y la conciencia sobre la prevención del cáncer de mama.