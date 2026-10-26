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Diario LA PRENSA celebra 62 años de informar con responsabilidad

Aniversario: LA PRENSA destaca por su labor periodística de más de seis décadas con fundamentos fieles a la calidad, la credibilidad y el compromiso con Honduras.

  • Actualizado: 26 de octubre de 2026 a las 16:10 -
  • Marisol Soto
Diario LA PRENSA celebra 62 años de informar con responsabilidad

El equipo que conforma LA PRENSA celebra 62 años de retos y éxitos en el periodismo hondureño.

Fotos: Moisés Valenzuela
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SAN PEDRO SULA. Con orgullo y entusiasmo, Diario LA PRENSA celebró 62 años de ser el decano del periodismo en Honduras, una historia construida a través de sus páginas, sus talento humano y las noticias que durante más de seis décadas han acontecido en el país.

La celebración inició con una misa de acción de gracias oficiada por el padre Glenis Mejía en la Catedral Metropolitana San Pedro Apóstol, donde colaboradores y autoridades de la organización se reunieron para apreciar la bendición de estos 62 años de fundación y por el camino recorrido como diario líder del país.

La jornada continuó en las instalaciones de la empresa, donde se realizó un homenaje a quienes han hecho de LA PRENSA mucho más que un medio de comunicación.

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Durante el encuentro se brindaron placas de reconocimiento a la trayectoria de colaboradores que han dedicado 10, 15 y 20 años de servicio con ética y disciplina.

Excelencia y compromiso con Honduras

Don Jorge Canahuati, presidente de Grupo OPSA, destacó el valor de quienes forman parte de esta gran familia, el compromiso que ha permitido al medio mantenerse vigente a lo largo de los años y la exitosa adaptación a los cambios en la era digital.

“62 años no son fáciles, pero agradezco a esta compañía y más que todo al compromiso de cada uno de ustedes. No nos olvidemos del propósito que tenemos, ese rol que jugamos, ese rol de poder construir una Honduras mejor”, manifestó.

Don Jorge Canahuati, presidente de Grupo OPSA, destacó su amor y dedicación a la marca creada por su abuelo en 1964. Asimismo, invitó a la actual generación de periodistas a seguir engrandeciendo esta profesión a través de la ética y la responsabilidad.

Don Jorge Canahuati, presidente de Grupo OPSA, destacó su amor y dedicación a la marca creada por su abuelo en 1964. Asimismo, invitó a la actual generación de periodistas a seguir engrandeciendo esta profesión a través de la ética y la responsabilidad.

(Foto: Moisés Valenzuela)

Agradecimientos especiales

Entre sonrisas y fotografías, todos disfrutaron de sorteos y una amena jornada que culminó con un desayuno patrocinado por Grupo Jaremar, Progcarne, Lacthosa, Pepsi y Supermercado Colonial.

De igual forma, el evento contó con una linda decoración realizada por Moments, el mobiliario fue cortesía de Grupo Capitolio y la logística estuvo a cargo de Nova Producción.

Para culminar LA PRENSA extiende su más cordial agradecimiento a Aguas de San Pedro, Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Alcaldía de San Pedro Sula, Vicealcaldesa Maritza Soto y Consejo Nacional de Inversiones (CIN) por su apoyo a la organización.

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Marisol Soto
Marisol Soto
elsa.soto@laprensa.hn

Periodista multimedia y presentadora de noticias, graduada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Con experiencia en cobertura social y de espectáculos.

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