Diario LA PRENSA celebra 62 años de informar con responsabilidad

SAN PEDRO SULA. Con orgullo y entusiasmo, Diario LA PRENSA celebró 62 años de ser el decano del periodismo en Honduras, una historia construida a través de sus páginas, sus talento humano y las noticias que durante más de seis décadas han acontecido en el país.

La celebración inició con una misa de acción de gracias oficiada por el padre Glenis Mejía en la Catedral Metropolitana San Pedro Apóstol, donde colaboradores y autoridades de la organización se reunieron para apreciar la bendición de estos 62 años de fundación y por el camino recorrido como diario líder del país.

La jornada continuó en las instalaciones de la empresa, donde se realizó un homenaje a quienes han hecho de LA PRENSA mucho más que un medio de comunicación.