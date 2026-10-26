Diario LA PRENSA celebra 62 años de informar con responsabilidad

SAN PEDRO SULA. Con orgullo y entusiasmo, Diario LA PRENSA celebró 62 años de ser el decano del periodismo en Honduras, una historia construida a través de sus páginas, sus talento humano y las noticias que durante más de seis décadas han acontecido en el país.
La celebración inició con una misa de acción de gracias oficiada por el padre Glenis Mejía en la Catedral Metropolitana San Pedro Apóstol, donde colaboradores y autoridades de la organización se reunieron para apreciar la bendición de estos 62 años de fundación y por el camino recorrido como diario líder del país.
La jornada continuó en las instalaciones de la empresa, donde se realizó un homenaje a quienes han hecho de LA PRENSA mucho más que un medio de comunicación.
Durante el encuentro se brindaron placas de reconocimiento a la trayectoria de colaboradores que han dedicado 10, 15 y 20 años de servicio con ética y disciplina.
Excelencia y compromiso con Honduras
Don Jorge Canahuati, presidente de Grupo OPSA, destacó el valor de quienes forman parte de esta gran familia, el compromiso que ha permitido al medio mantenerse vigente a lo largo de los años y la exitosa adaptación a los cambios en la era digital.
“62 años no son fáciles, pero agradezco a esta compañía y más que todo al compromiso de cada uno de ustedes. No nos olvidemos del propósito que tenemos, ese rol que jugamos, ese rol de poder construir una Honduras mejor”, manifestó.
Agradecimientos especiales
Entre sonrisas y fotografías, todos disfrutaron de sorteos y una amena jornada que culminó con un desayuno patrocinado por Grupo Jaremar, Progcarne, Lacthosa, Pepsi y Supermercado Colonial.
De igual forma, el evento contó con una linda decoración realizada por Moments, el mobiliario fue cortesía de Grupo Capitolio y la logística estuvo a cargo de Nova Producción.
Para culminar LA PRENSA extiende su más cordial agradecimiento a Aguas de San Pedro, Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Alcaldía de San Pedro Sula, Vicealcaldesa Maritza Soto y Consejo Nacional de Inversiones (CIN) por su apoyo a la organización.