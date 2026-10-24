Martín Ortiz celebra su cumpleaños con colecta para niños de Macuelizo

San Pedro Sula, Honduras

El periodista hondureño Martín Ortiz celebró su cumpleaños número 42 en Los Ángeles, California, con una colección de juguetes que realiza desde hace más de una década para llevar alegría a los niños de su natal Macuelizo, Santa Bárbara. Este año se reúne alrededor de 400 obsequios y espera entrega cerca de 500 a finales de diciembre. La celebración se llevó a cabo en Mía Pizzería, negocio de la hondureña Yojana Bombona y su esposo, el mexicano Erik Fombona, quienes desde hace varios años abren las puertas de su establecimiento para que Ortiz organice esta iniciativa solidaria. Familiares y amistades lo acompañaron en el festejo y se sumaron a la actividad. A los juguetes recolectados en Estados Unidos se sumarán cerca de 100 obsequios donados por amigos y colaboradores en Honduras. Con estas contribuciones, el periodista espera beneficiar a niños de diferentes edades de su municipio natal.

La entrega está prevista para finales de diciembre en el parque municipal de Macuelizo. Además de recibir sus regalos, los pequeños podrán disfrutar de una jornada con piñatas, comida y pastel, preparada para compartir un momento especial durante la temporada navideña. La iniciativa busca llegar especialmente a aquellos niños cuyas familias enfrentan dificultades económicas y que quizás no tengan la oportunidad de recibir un regalo durante la Navidad. Para Ortiz, la colecta representa una manera de compartir con su comunidad y contribuir a que más pequeños disfruten de estas fechas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Aunque actualmente reside en Houston, Texas, donde trabaja en el departamento de noticias de Telemundo Houston, en la mesa de asignación y como productor de contenido digital, Ortiz mantiene una amplia red de amistades en Los Ángeles que cada año respalda su labor. Por ello, viajó nuevamente a esa ciudad para organizar una actividad que se ha convertido en una tradición entre quienes colaboran con su causa. Originario de Macuelizo, Santa Bárbara, el periodista lleva más de diez años impulsando esta colecciona desde Estados Unidos para llevar los juguetes hasta su tierra natal. Con el apoyo de familiares, amistades y colaboradores, se ha convertido la celebración de su cumpleaños en una oportunidad para reunir donaciones y compartir con la niñez hondureña.