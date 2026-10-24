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Martín Ortiz celebra su cumpleaños con colecta para niños de Macuelizo

Con el apoyo de familiares y amistades, el comunicador hondureño que labora en Telemundo Houston, mantiene viva una tradición solidaria que busca compartir la alegría de la Navidad con los pequeños de su municipio natal.

  • Actualizado: 24 de octubre de 2026 a las 17:01 -
  • Yeria Miralda
Martín Ortiz celebra su cumpleaños con colecta para niños de Macuelizo

Martín Ortiz junto a su madre, Esther Hayes Ruiz, durante la celebración de su cumpleaños en Los Ángeles, donde también realizó una colecta de juguetes para los niños de su natal Macuelizo, Santa Bárbara.
San Pedro Sula, Honduras

El periodista hondureño Martín Ortiz celebró su cumpleaños número 42 en Los Ángeles, California, con una colección de juguetes que realiza desde hace más de una década para llevar alegría a los niños de su natal Macuelizo, Santa Bárbara. Este año se reúne alrededor de 400 obsequios y espera entrega cerca de 500 a finales de diciembre.

La celebración se llevó a cabo en Mía Pizzería, negocio de la hondureña Yojana Bombona y su esposo, el mexicano Erik Fombona, quienes desde hace varios años abren las puertas de su establecimiento para que Ortiz organice esta iniciativa solidaria. Familiares y amistades lo acompañaron en el festejo y se sumaron a la actividad.

A los juguetes recolectados en Estados Unidos se sumarán cerca de 100 obsequios donados por amigos y colaboradores en Honduras. Con estas contribuciones, el periodista espera beneficiar a niños de diferentes edades de su municipio natal.

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Martín Ortiz compartió la celebración de su cumpleaños con amistades en Los Ángeles, entre ellas María Fernanda Rivera, cónsul general de Honduras en esa ciudad.

Martín Ortiz compartió la celebración de su cumpleaños con amistades en Los Ángeles, entre ellas María Fernanda Rivera, cónsul general de Honduras en esa ciudad.

La entrega está prevista para finales de diciembre en el parque municipal de Macuelizo. Además de recibir sus regalos, los pequeños podrán disfrutar de una jornada con piñatas, comida y pastel, preparada para compartir un momento especial durante la temporada navideña.

La iniciativa busca llegar especialmente a aquellos niños cuyas familias enfrentan dificultades económicas y que quizás no tengan la oportunidad de recibir un regalo durante la Navidad. Para Ortiz, la colecta representa una manera de compartir con su comunidad y contribuir a que más pequeños disfruten de estas fechas.

Martín Ortiz comparte la alegría con los niños de Macuelizo, Santa Bárbara, durante una de las entregas de juguetes realizadas en años anteriores.

Martín Ortiz comparte la alegría con los niños de Macuelizo, Santa Bárbara, durante una de las entregas de juguetes realizadas en años anteriores.

Aunque actualmente reside en Houston, Texas, donde trabaja en el departamento de noticias de Telemundo Houston, en la mesa de asignación y como productor de contenido digital, Ortiz mantiene una amplia red de amistades en Los Ángeles que cada año respalda su labor. Por ello, viajó nuevamente a esa ciudad para organizar una actividad que se ha convertido en una tradición entre quienes colaboran con su causa.

Originario de Macuelizo, Santa Bárbara, el periodista lleva más de diez años impulsando esta colecciona desde Estados Unidos para llevar los juguetes hasta su tierra natal. Con el apoyo de familiares, amistades y colaboradores, se ha convertido la celebración de su cumpleaños en una oportunidad para reunir donaciones y compartir con la niñez hondureña.

A la celebración también asistió la reconocida periodista hondureña Dunia Elvir, de la cadena Telemundo, quien compartió con Martín Ortiz y sus invitados durante la velada en Los Ángeles.

A la celebración también asistió la reconocida periodista hondureña Dunia Elvir, de la cadena Telemundo, quien compartió con Martín Ortiz y sus invitados durante la velada en Los Ángeles.

Por otra parte, Ortiz y sus compañeros del noticiero de fin de semana de Telemundo Houston fueron nominados a los premios Emmy en dos categorías. La ceremonia está programada para el 14 de noviembre en Houston, Texas.

Desde la redacción de LA PRENSA felicitamos a Martín Ortiz por este reconocimiento a su trabajo periodístico y le deseamos éxitos en la ceremonia de los premios Emmy, así como en la labor solidaria que mantiene con los niños de su natal Macuelizo.

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Yeria Miralda
Yeria Miralda

Licenciada en Periodismo y máster en Marketing Digital y Big Data. Con experiencia en medios de comunicación desde 2021 y actualmente presentadora de LA PRENSA y GOTV. Redacta reportajes sobre emprendimientos.

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