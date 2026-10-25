"Queremos inversión y empleo": comerciantes de Juticalpa protestan contra tiendas chinas

Olancho, Honduras. Empresarios y pobladores de Juticalpa salieron a las calles la tarde del 24 de octubre para protestar contra la operación de tiendas chinas y exigir a las autoridades la revisión de sus permisos, así como el cumplimiento de las obligaciones tributarias y legales en Honduras. La manifestación se desarrolló en el sector de La Morita, en la carretera que conduce hacia Tegucigalpa, donde integrantes de la Asociación de Comerciantes de Juticalpa expresaron su preocupación por lo que consideran una competencia desigual frente a los negocios locales. Los participantes señalaron que buscan condiciones equitativas para todos los establecimientos que operan en el país. Dolores García, comerciante de Juticalpa, explicó que la movilización es pacífica y que su objetivo no es impedir la llegada de inversionistas al departamento, sino exigir que las empresas que se establezcan contribuyan al desarrollo económico y a la generación de empleo para la población hondureña.

“Nosotros no estamos cerrando las puertas de nuestro querido Olancho, no las estamos cerrando al desarrollo; queremos más bien inversionistas”, manifestó doña Dolores García durante una entrevista. Sin embargo, sostuvo que, a su juicio, algunas tiendas chinas representan una competencia desigual para los pequeños y medianos comerciantes de la zona.

Reclamos de los manifestantes

Entre sus principales reclamos, García señaló presuntas irregularidades en el pago de aranceles y otros tributos, así como en la comercialización de mercancías. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La comerciante también cuestionó la contratación de personal y el impacto económico que, según su percepción, tienen estos establecimientos en Olancho. Afirmó que algunos negocios traen trabajadores y productos del extranjero, mientras que el comercio local genera una cadena de ingresos para carniceros, mecánicos, costureras, obreros y otros emprendedores que dependen del movimiento económico de la zona.

García recordó que representantes del sector comercial sostuvieron semanas atrás una reunión con la Corporación Municipal de Juticalpa, en la que, según su relato, el alcalde se comprometió a atender sus planteamientos relacionados con los permisos de operación. Por ello, una de las principales exigencias de la protesta es que se suspenda la emisión de nuevos permisos para tiendas chinas mientras se revisa la situación de los establecimientos que ya funcionan en el municipio.

Identificación de tiendas chinas en estos departamentos

El crecimiento de estos negocios también ha sido identificado en distintas zonas de Honduras, entre ellas el Valle de Sula, Tegucigalpa, Comayagüela, Catacamas, Danlí, La Ceiba, Lepaera, Gracias, Santa Rosa de Copán, Taulabé, Comayagua, Choluteca, Tela, Santa Bárbara, Olanchito y Marcala, de acuerdo con un recuento y monitoreo de medios de comunicación. En San Pedro Sula, un análisis de la Unidad de Datos de LA PRENSA Premium contabilizó 20 negocios de capital chino activos, con base en los registros de permisos renovados durante 2026 por la Alcaldía sampedrana, facilitados mediante la solicitud de información SOL-SPS-628-2026. De ese total, 13 establecimientos, equivalentes al 65 %, se dedican a la venta de artículos y productos en general; los demás se distribuyen entre servicios logísticos, comercio minorista, artículos tecnológicos y venta de ropa y calzado. El mismo análisis detalló que los 20 negocios pagaron en conjunto 31,888 lempiras por la renovación de sus permisos de operación. El monto más alto registrado fue de 4,680 lempiras, mientras que el más bajo ascendió a 150 lempiras. Estas cifras corresponden a los pagos por renovación de permisos y no representan, por sí solas, el total de impuestos o tributos que deben pagar los establecimientos.

El monitoreo de LA PRENSA Premium también identificó que, entre 2023, año en que Honduras estableció relaciones diplomáticas con China continental, y julio de 2025, se autorizó la operación de 11 nuevos negocios de capital chino en San Pedro Sula. Ocho eran tiendas o almacenes de artículos generales, mientras que los restantes se dedicaban a la venta de calzado, accesorios automotrices y servicios de encomiendas.

Preocupación de los comerciantes

Las protestas de comerciantes en Tegucigalpa, Juticalpa y La Ceiba evidencian la preocupación de parte del sector empresarial hondureño ante la expansión de estos establecimientos. Los manifestantes sostienen que la competencia afecta sus ventas y pone en riesgo la continuidad de pequeños emprendimientos; sin embargo, determinar el impacto real requiere información verificable sobre las obligaciones fiscales, la generación de empleo y el comportamiento comercial de cada negocio. En Juticalpa, los comerciantes esperan que las autoridades municipales y las instituciones competentes revisen sus denuncias y garanticen que todos los establecimientos cumplan las leyes hondureñas.