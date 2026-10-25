Dereck Moncada marca otro golazo y pone al Lugano en la cima

Zúrich, Suiza.

Dereck Moncada continúa dando pasos agigantados en el fútbol europeo. El joven delantero hondureño volvió a demostrar su capacidad goleadora con el FC Lugano al marcar en el triunfo de visita de 2-3 ante Thun, en un encuentro correspondiente a la undécima jornada de la Liga de Suiza. El atacante catracho protagonizó una acción en la que sacó a relucir sus principales virtudes: potencia, velocidad y tranquilidad para definir frente al guardameta rival. Moncada aprovechó el espacio, aceleró para dejar atrás al defensa rival y se plantó ante el portero, al que superó con una definición precisa para celebrar una nueva anotación en territorio suizo.

La jugada dejó evidenciada las condiciones del futbolista de apenas 18 años, que volvió a marcar diferencias con su capacidad para atacar los espacios y convertir una oportunidad en gol. Su explosividad le permitió ganar la carrera ante los defensores, mientras que la resolución frente al arquero terminó de completar una gran acción individual del hondureño. Este tanto significa el octavo de Dereck Moncada en todas las competiciones desde su llegada al fútbol suizo, una cifra que confirma el crecimiento que viene experimentando en su primera etapa en Europa y con el Lugano. El hondureño ha sabido aprovechar sus oportunidades y continúa sumando argumentos para consolidarse en el equipo suizo. Cabe recordar que anotó un gol histórico en la fase preliminar de la Conference League y que también ya se hizo presente en el marcador en la competición europea. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse DATOS DE SOFASCORE SOBRE DERECK MONCADA

Moncada fue sustituido al minuto 60, cuando su equipo lo ganaba 2-1, después de aportar nuevamente en el frente de ataque. Su anotación se suma a una serie de actuaciones que han colocado al hondureño entre los legionarios que siguen dando de qué hablar en el fútbol europeo. Con esta victoria, el Lugano se coloca en la cima del fútbol de Suiza con 31 puntos luego de 11 jornadas disputadas.

