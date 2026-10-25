Barcelona vs Real Madrid, El Clásico, La Liga de España: Hora y dónde verlo

Barcelona, España.

El mundo del fútbol se paraliza este domingo 25 de octubre con una nueva edición del Clásico español entre el FC Barcelona y el Real Madrid, dos gigantes del balompié mundial que volverán a medir fuerzas en un partido que trasciende los tres puntos y que promete captar la atención de millones de aficionados. El Spotify Camp Nou será el escenario de un enfrentamiento cargado de rivalidad, presión y expectativas, con dos equipos que llegan con realidades diferentes en la clasificación, pero con la misma obligación de responder en uno de los compromisos más importantes de la temporada.

El Barcelona afronta este nuevo capítulo de la rivalidad instalado en lo más alto de la clasificación de la Liga española, con 27 puntos y la ilusión de aprovechar su condición de local para reafirmar su candidatura al título. Los culés saben que una victoria ante su eterno rival tendría un valor especial, no solamente por la importancia histórica del encuentro, sino también porque les permitiría consolidar su liderato y marcar diferencias en una lucha por el campeonato que apenas comienza a tomar forma.

⚔️ 𝗧𝗛𝗘 𝗚𝗔𝗠𝗘 𝗢𝗙 𝗔𝗟𝗟 𝗚𝗔𝗠𝗘𝗦 ⚔️ https://t.co/9Fa3V3UlIJ — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 25, 2026

En la otra acera aparece un Real Madrid que llega ubicado en la tercera posición, con 21 unidades, seis menos que el conjunto azulgrana. El cuadro blanco afronta el desafío con la necesidad de recortar distancias y evitar que su máximo adversario se escape en la parte alta de la tabla. En un campeonato tan exigente como la Liga, dejar puntos en un enfrentamiento de esta magnitud puede tener consecuencias importantes, por lo que el equipo madridista buscará imponer su jerarquía y dar un golpe de autoridad en territorio rival. El Clásico tendrá además un atractivo adicional, ya que se disputará en la víspera de la ceremonia del Balón de Oro, prevista para este lunes 26 de octubre. La proximidad del evento individual más prestigioso del fútbol internacional aumenta el interés alrededor de dos de las grandes figuras del momento: Lamine Yamal, referente del Barcelona, y Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, quienes aparecen entre los nombres que generan mayor expectativa en la carrera por el galardón. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La coincidencia entre el Clásico y la entrega del Balón de Oro alimenta el debate sobre el rendimiento de las grandes estrellas y el peso de sus actuaciones en los partidos de mayor repercusión. Aunque el resultado de un solo encuentro no determina por sí mismo quién merece el reconocimiento individual, una actuación destacada frente al eterno rival siempre tiene un impacto mediático especial y puede reforzar la imagen de cualquier candidato ante los aficionados y los observadores del fútbol internacional.



EL REGRESO DE MOURINHO

Otro de los focos de atención estará puesto en José Mourinho, cuyo regreso al Spotify Camp Nou añade un componente especial a la previa del enfrentamiento. El técnico portugués vuelve a un escenario que conoce bien y que está ligado a algunos de los capítulos más intensos de su trayectoria en el fútbol español, cuando protagonizó una de las etapas más mediáticas de la rivalidad entre Barcelona y Real Madrid. La presencia de Mourinho aumenta el interés alrededor del conjunto blanco y de su planteamiento para afrontar un partido en el que la estrategia tendrá un papel fundamental. El entrenador deberá encontrar la fórmula para neutralizar las principales virtudes del Barcelona y aprovechar las oportunidades que puedan aparecer durante el encuentro. La presión alta, la organización defensiva y la eficacia en el área rival serán aspectos determinantes para las aspiraciones madridistas.

SE PIERDEN EL CLÁSICO

En el apartado deportivo, el Barcelona afrontará el compromiso con ausencias importantes. Jules Koundé y Eric García no estarán disponibles para este enfrentamiento, dos bajas que obligan al conjunto azulgrana a ajustar sus alternativas defensivas para intentar contener el poder ofensivo del Real Madrid. La ausencia de Koundé representa un contratiempo por su capacidad para desempeñarse en diferentes posiciones de la zaga y por su experiencia en encuentros de máxima exigencia. Eric García también queda fuera de los planes para esta cita, por lo que el cuerpo técnico deberá encontrar las mejores soluciones para mantener la solidez de una defensa que estará sometida a una prueba de alto nivel ante los atacantes madridistas.

En el Real Madrid, las noticias tampoco son alentadoras. Vinícius Júnior no podrá participar debido a una sanción, una ausencia que representa un golpe para el ataque del conjunto blanco por su capacidad para generar desequilibrio, superar rivales en el uno contra uno y crear ocasiones de peligro desde las bandas. A la baja del brasileño se sumó una noticia de última hora: el club madridista informó que Thibaut Courtois no estará disponible por un resfriado. La ausencia del guardameta belga supone otro contratiempo para el equipo visitante, que pierde a una de sus principales figuras y deberá recurrir a una alternativa bajo los tres palos para afrontar un partido en el que cada intervención puede resultar decisiva.

Courtois, baja de última hora.https://t.co/XZ84TYRyza — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 25, 2026

Las ausencias de Vinícius y Courtois obligan al Real Madrid a reorganizar sus piezas para visitar al líder de la competición. Sin el desequilibrio del brasileño en ataque ni la seguridad habitual del portero belga, el conjunto madridista tendrá que encontrar respuestas colectivas para competir ante un Barcelona que buscará aprovechar su condición de local. Este domingo, el fútbol español vuelve a detenerse para vivir una rivalidad que no entiende de amistades ni de treguas. Barcelona y Real Madrid se enfrentan con objetivos claros, necesidades distintas y la obligación de ofrecer una actuación a la altura de su historia. En el Spotify Camp Nou, cada jugada tendrá un significado especial y cada gol puede convertirse en un recuerdo imborrable.

HORA Y DÓNDE VERLO EN HONDURAS

El clásico FC Barcelona vs Real Madrid de este domingo 24 de octubre comenzará a las 2 de la tarde, hora de Honduas. En el territorio hondureño se podrá ver por Sky Sports y ViX.

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