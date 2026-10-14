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Vinicius reacciona su sanción en LaLiga y esto dijo sobre Mourinho y su cambio

El brasileño se soltó en la zona mixta donde cuestionó la sanción de cuatro partidos por su expulsión ante Villarreal y lo que pasó con Mourinho.

  • Actualizado: 14 de octubre de 2026 a las 18:34 -
  • Agencia EFE
Vinicius reacciona su sanción en LaLiga y esto dijo sobre Mourinho y su cambio

Vinicius fue cambiado en el segundo tiempo tras su error en el juego ante Roma.
Roma, Italia.

El delantero del Real Madrid, Vinicius Júnior afirmó que no entiende el trato de los árbitros hacia él y se mostró sorprendido por los cuatro partidos de sanción que recibió tras su expulsión en el encuentro de Liga contra el Villarreal.

“No me acuerdo un jugador que ha tenido cuatro partidos de sanción»”, dijo el brasileño en la zona mixta después del partido contra el Roma, que el conjunto merengue remonto en apenas siete minutos, al ser preguntado por la sanción.

El brasileño añadió que le sorprendió la tarjeta roja y afirmó: “No he dicho ninguna palabra malsonante al árbitro para que me diera cuatro partidos”.

Vinicius se rebela contra Mourinho y el entrenador responde

Vinicius también se refirió a las decisiones arbitrales en las acciones en las que recibe faltas. “La afición me da igual, la afición tiene que pitarme porque estoy ahí para marcar goles contra su equipo, pero los árbitros no entiendo”, señaló.

“Y al final la tarjeta amarilla siempre es para Vini”, agregó. El brasileño reconoció que se enfadó cuando José Mourinho decidió sustituirlo durante el partido contra el Roma, aunque aceptó que el entrenador acertó con la decisión.

“Siempre quiero jugar todos los partidos, todos los minutos, pero sé de mi momento, sé cómo estoy jugando”, explicó Vinícius, que añadió que está en el equipo para ayudar y entiende que los cambios puedan servir para modificar la dinámica del encuentro.

Preguntado por su relación con Mourinho, el atacante aseguró que ambos mantienen una buena relación. “Siempre tenemos muy buena relación, me dice las cosas claras”, afirmó.

Vinícius admitió que se había enfadado “un poco” con el técnico por sacarlo del partido, pero reconoció después que el equipo mejoró con los cambios. “Al final él tenía la razón, el equipo ha cambiado, ha mejorado y esto es lo más importante”, señaló.

“La buena racha va a volver, los goles van a volver, estoy seguro de eso, no tengo ninguna duda”, concluyó . El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol impuso al madridista cuatro partidos de suspensión por su expulsión ante el Villarreal y sus protestas posteriores al árbitro.

La sanción deja a Vinícius fuera del clásico del Real Madrid contra el Barcelona, además de otros encuentros de Liga.

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