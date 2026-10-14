Vinicius se rebela contra Mourinho en el Roma vs Real Madrid y el entrenador responde

Roma, Italia.

Vinicius Júnior protagonizó un momento de tensión con José Mourinho durante el espectacular triunfo del Real Madrid por 4-3 frente a la Roma, en la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League. El brasileño no ocultó su molestia después de que el entrenador portugués decidiera sustituirlo cuando el conjunto merengue perdía 3-1, en un partido que terminaría con una remontada memorable del equipo blanco. La decisión de Mourinho llegó después de que Vinicius cometiera una pérdida de balón que facilitó el segundo tanto de la Roma, una acción que el técnico calificó como un "gol ridículo". Antes de cumplirse la hora de juego, el portugués decidió retirar al atacante brasileño para darle entrada a Endrick, una modificación que acabaría siendo determinante en la reacción madridista.

La salida de Vinicius no pasó desapercibida. En las redes sociales comenzó a circular un video en el que se observa al delantero visiblemente molesto por la decisión de su entrenador. Mientras caminaba hacia el banquillo, el brasileño cuestionó el cambio y dejó clara su inconformidad con la determinación del técnico. "¿Por qué me quita a mí?", habría expresado Vinicius durante su camino hacia la zona técnica, mientras se cruzaba primero con Machado y posteriormente con Tralhao, integrantes del cuerpo técnico de Mourinho. El atacante no parecía comprender por qué el entrenador prescindía de sus servicios en un momento en el que el Real Madrid necesitaba reaccionar para remontar una desventaja de dos goles. Su salida se produjo entre los silbidos de la afición local, mientras Endrick ingresaba al terreno de juego con la misión de aportar mayor energía y peligro al ataque madridista. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El cambio terminó dándole la razón a Mourinho en el plano futbolístico, ya que Endrick contribuyó a una remontada que también tuvo como protagonistas a otros jugadores del conjunto blanco. Sin embargo, la reacción de Vinicius se convirtió en uno de los episodios más comentados de un partido que dejó emociones hasta los últimos minutos.

Mourinho explica la sustitución de Vinicius

Tras el encuentro, Mourinho fue consultado sobre la reacción del brasileño y reconoció que la frustración del futbolista era comprensible, aunque dejó claro que no compartía algunas de sus formas de expresar el disgusto. "Es normal la frustración del jugador y que tire la botella... No me gusta, pero luego en el vestuario estaba feliz", explicó el entrenador, al referirse al comportamiento de Vinicius después de ser sustituido. El técnico también defendió su decisión desde el punto de vista táctico y destacó las dificultades que tuvo el brasileño durante la primera parte frente a Wesley, a quien describió como un gran futbolista. "Fue muy difícil para Vini medirse a Wesley, que es un gran jugador. Le di libertad en la segunda parte y perdió un balón que no puede perder. Yo también hago errores y así es el fútbol. Pero quiero dejar claro que las dificultades de Vinicius en el primer tiempo fueron por una responsabilidad positiva de Gasperini, no de Vinicius", agregó Mourinho.