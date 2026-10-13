Mourinho reaparece con un mensaje sobre los árbitros y hace una invitación a la prensa española

Roma, Italia.

José Mourinho esquivó la polémica arbitral para centrarse en el duelo de la Champions League ante la Roma, aunque instó a ver "solamente" el primer minuto del partido de LaLiga contra el Villarreal del pasado sábado, y se mostró emocionado por regresar a la capital italiana, donde se ganó el cariño de la afición, según expuso, siendo fiel a sí mismo. "No tengo nada que comentar", dijo el luso al comienzo de la rueda de prensa respecto a la polémica surgida el pasado sábado tras la victoria contra el Villarreal, cuando decidió no comparecer tras un encuentro en el que manifestó sus protestas al colegiado por diversas acciones, entre ellas, la expulsión de Vinícius por agarrar del pelo a Saliba en la acción previa a un gol que el VAR anuló al brasileño.

"Los invito a ver solamente el primer minuto del partido contra el Villarreal. Si quieres, el sábado comentamos. El primer minuto es suficiente para quien sabe", agregó. Al ser preguntado por si se fía más de los árbitros en Champions, el luso defendió que se fía "de todos". "Lo único que me hace resoplar es cuando se sabe el nombre del árbitro, aunque deba ser 24 horas antes, unas tres semanas antes. Es lo único que me incomoda. Aparte de esto tengo confianza y espero que todo vaya bien", agregó.

😉 "Os INVITO a TODOS a VER el PRIMER MINUTO del partido contra el VILLARREAL". 🗣️‼️ Mourinho, sobre la polémica del pasado sábado en el Bernabéu.Nos vemos a las 12 de la noche en ENERGY. https://t.co/AMZg7saKE2 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 13, 2026

Y arremetió contra la prensa española: "Veo a la gente en la comunicación en España poco directa (...) Seguramente que la prensa italiana está más interesada en el partido. Nos vamos a ver el sábado, así que mejor ir al otro lado", mantuvo de forma tajante. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El entrenador, que vuelve al estadio Olímpico tras ser destituido de la Roma a principios de 2024, dijo que tanto el Inter de Milán como el conjunto 'giallorossi' son los dos equipos más fuertes de Italia. "En el primero pudimos sacar tres puntos con tres jugadores suspendidos y ahora nos toca Roma. Equipo fuerte, motivado por volver a jugar Champions en el Olímpico, con un público que juega. No vienen a ver el partido, vienen para jugar y juegan", recalcó, sobre una afición que conoce bien. Y destacó sobre su estancia en 'la Loba', entre 2021 y 2024, que se ganó a los aficionados siendo él mismo. "Como siempre. Los intereses del club y de los jugadores, los aficionados, están siempre por encima de mis propios intereses y la gente lo valora. La gente se identifica. Si haces alguna 'cosita' que les haga feliz, pues todavía mejor (...) Los romanistas son gente especial", recordó.

👃 MOURINHO REPITE el GESTO de la NARIZ que ya hizo con @jpedrerol en @elchiringuitotv: 😳 "¿ARBITROS? Lo único que me incomoda es que se sepa el nombre tres semanas antes". ¡Nos vemos las 12 de la noche en Energy! https://t.co/WRm8IzaZAY — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 13, 2026