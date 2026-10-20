PSG vs Barcelona, EN VIVO, Champions League, horario y dónde verlo

París, Francia.

El París Saint-Germain y el FC Barcelona protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de este martes 20 de octubre, cuando se enfrenten en la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League. El Parque de los Príncipes será el escenario de un duelo que promete emociones, intensidad y un choque de estilos entre dos equipos que aspiran a convertirse en protagonistas del máximo torneo europeo.

El enfrentamiento entre franceses y españoles acaparará la atención del fútbol internacional por la calidad de sus plantillas, el talento de sus figuras y los antecedentes de una rivalidad que ha dejado capítulos inolvidables en la competición. Ambos clubes saben que cada punto puede resultar determinante en la lucha por avanzar a la siguiente ronda, por lo que buscarán ofrecer una actuación convincente en una noche de máxima exigencia. A pocos días del Clásico del Camp Nou, los de Hansi Flick, diezmados en su defensa, pondrán a prueba la buena salud que han demostrado en un inicio de temporada virtuoso frente al campeón de las dos últimas ediciones de la Liga de Campeones, que ha ido enderezando un comienzo irregular para volver a situarse a la altura de lo exigido por Luis Enrique.

ALERTA EN EL CUADRO CULÉ

Prensa española revela en las últimas horas que Rodri no se encuentra al cien por cien y ha terminado el último entrenamiento con una sobrecarga muscular. Como consecuencia, todo indica de que no sería titular siendo una mala noticia para el FC Barcelona. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Tras las goleadas contra Feyenoord (5-1) y Galatasaray (1-4), el Barça visita París con tres ausencias en la zaga, pues a la baja por lesión de Andreas Christensen se les unieron en la enfermería Eric García y Jules Kounde este fin de semana.En el duelo liguero ante el Betis, también fue sustituido por precaución Gerard Martín, aunque el central catalán ha entrado finalmente en la convocatoria, donde la novedad es el joven central del filial Álex Campos. El conjunto parisino, dirigido por Luis Enrique, afrontará el compromiso con la confianza de haber comenzado la competición europea con dos triunfos consecutivos. El vigente campeón de la Champions League ha demostrado que cuenta con recursos suficientes para competir ante los mejores equipos del continente y buscará aprovechar su fortaleza ofensiva para marcar diferencias frente al Barcelona.

Uno de los argumentos más importantes del PSG será su capacidad para generar peligro mediante la velocidad, la movilidad y el desequilibrio individual de sus futbolistas. Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué figuran entre las opciones ofensivas que pueden complicar el trabajo defensivo del conjunto catalán, especialmente si encuentran espacios para atacar en transiciones rápidas.

Paris vs Barcelona, Doué vs Lamine 🍿#UCL https://t.co/JSiyuKSWDz — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 20, 2026

París será el escenario de una nueva batalla entre dos gigantes del fútbol europeo. El PSG quiere demostrar que sigue siendo uno de los grandes candidatos a conquistar la Champions, mientras que el Barcelona buscará confirmar que está preparado para competir por la corona continental. La mesa está servida para un duelo de alto voltaje en el Parque de los Príncipes.



HORARIO Y DÓNDE VERLO