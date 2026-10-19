Manchester City diría adiós a la Premier League: filtran el terrible castigo que recibiría

Bombazo. Filtran terrible castigo para el Manchester City.
El Manchester City atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente.
El conjunto inglés se encuentra en el centro de una batalla disciplinaria que podría marcar un antes y un después en la Premier League, luego de que una comisión independiente lo declarara responsable de 114 de los 115 cargos examinados por presuntas infracciones a las normas financieras de la competición.
El caso, relacionado con irregularidades cometidas entre las temporadas 2009-10 y 2017-18, amenaza con tener consecuencias deportivas, económicas e institucionales para los citizens.
Aunque todavía no existe una sanción definitiva, la posibilidad de una importante deducción de puntos, una multa económica millonaria e incluso el descenso a la Championship ha encendido las alarmas en el fútbol inglés.
La gravedad del expediente ha puesto al equipo dirigido por Enzo Maresca en una situación de máxima incertidumbre. Según informaciones publicadas por la prensa británica, uno de los escenarios que se barajan contempla una pérdida de puntos de tal magnitud que podría condenar al club a abandonar la máxima categoría del fútbol inglés.
El posible castigo tendría un impacto directo en la clasificación de la Premier League y podría dejar sin valor deportivo buena parte del trabajo realizado por el equipo durante la temporada.
Sin embargo, es importante aclarar que el descenso no ha sido confirmado oficialmente. La deducción de puntos, la multa económica y otras medidas disciplinarias forman parte de los posibles escenarios que se han planteado en distintos reportes periodísticos, mientras el procedimiento continúa su curso.
La discusión no se limita únicamente a lo que pueda suceder en la presente campaña. Algunas versiones periodísticas han llegado a plantear que una sanción extraordinariamente severa podría prolongar la permanencia del City en la segunda división durante dos temporadas. Se trata, no obstante, de una hipótesis que dependerá de las decisiones que adopten las autoridades competentes.
El expediente de la Premier League abarca nueve temporadas, desde la campaña 2009-10 hasta la 2017-18, e incluye señalamientos relacionados con la presentación de información financiera, los ingresos comerciales, los gastos del club y el cumplimiento de las obligaciones de cooperación durante la investigación.
De acuerdo con la resolución de la comisión independiente, el Manchester City recurrió a acuerdos comerciales que no reflejaban las condiciones reales de determinadas operaciones, lo que habría permitido inflar artificialmente sus ingresos y reducir sus costes.
También se detectaron irregularidades en la información financiera presentada a los auditores y a los organismos reguladores.
Otro de los puntos centrales del caso está relacionado con el presunto incumplimiento de las normas financieras de la competición y con la falta de cooperación durante las pesquisas de la Premier League.
La defensa legal del Manchester City busca revertir las conclusiones que considera erróneas. El recurso representa una fase decisiva del procedimiento, ya que su resultado podría influir tanto en la resolución del caso como en las eventuales consecuencias disciplinarias.
Mientras no se complete el proceso correspondiente, no puede darse por hecho que el club vaya a perder puntos, descender o recibir una sanción económica concreta. La magnitud de las medidas dependerá de las decisiones que se adopten conforme a la normativa de la Premier League.
Además de una posible deducción de puntos, el Manchester City podría afrontar una multa económica de grandes dimensiones. Aunque el club dispone de una importante capacidad financiera, una penalización de esta naturaleza representaría un golpe para sus cuentas y podría afectar sus planes a medio y largo plazo.
Un eventual descenso también tendría repercusiones que irían mucho más allá de la clasificación. La pérdida de ingresos vinculados a la Premier League, las consecuencias comerciales y la dificultad de mantener una plantilla diseñada para competir al máximo nivel podrían obligar a la institución a replantear su estrategia deportiva.
Manchester City enfrentaría una deducción de más de 90 puntos y una multa severa que seguramente garantizaría que Manchester City descienda a la Championship al final de la temporada