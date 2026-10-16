Barcelona: convocatoria de Flick con dos grandes novedades para enfrentar al Betis en LaLiga

Barcelona, España.

El Barcelona viajó este viernes a Sevilla, donde el sábado se enfrentará al Betis en el partido de la novena jornada de LaLiga Española 2026-2027, con las novedades del centrocampista Frenkie de Jong y el delantero Raphael Dias 'Raphinha'. Tras el entrenamiento en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, el club azulgrana ha confirmado que el jugador neerlandés cuenta con el alta médica tras superar la lesión en la rodilla que sufrió con su selección en el Mundial.

En el caso de Raphinha, padeció molestias musculares en el último parón de selecciones en un partido en Australia y se ha perdido los dos últimos encuentros del Barcelona ante el Getafe y el Galatasaray. El brasileño y el neerlandés son las novedades en la convocatoria de 23 jugadores del primer equipo azulgrana, en la que no figuran los lesionados Andreas Christensen y Roony Bardghji.

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La expedición del Barça para viajar a Sevilla está formada por: Joan Garcia, Szczesny y Livakovic (porteros); Cancelo, Balde, Cubarsí, Espart, Gerard Martín, Kounde y Eric Garcia (defensas); Fariñas, Gavi, Fermín López, Pedri, Rodrigo, Olmo, De Jong y Bernal (centrocampistas); Gabriel Jesus, Raphinha, Lamine Yamal, Adeyemi y Gordon. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Flick habla sobre Raphinha y Frenkie de Jong

Hansi Flick ha confirmado este viernes en rueda de prensa que el atacante Raphinha y el centrocampista Frenkie de Jong están recuperados de sus respectivas lesiones y estarán disponibles para el partido de este sábado contra el Betis en LaLiga EA Sports. "Si le preguntas, Raphinha quiere jugar, pero hay que ir paso a paso. Ayer entrenó bien con el equipo, pero tenemos muchos partidos en los siguientes días y semanas. Tenemos que adaptarnos y gestionar los minutos", ha comentado Flick antes del entrenamiento de esta tarde. Sobre De Jong, el técnico alemán ha valorado que está "muy contento" de contar con un jugador "extraordinario", que ofrecerá "otra opción" al equipo y "parece que está preparado para jugar algunos minutos". Flick ha admitido que ha probado al neerlandés en defensa, aunque "no muy a menudo", y ha destacado que en los entrenamientos le ve "muy enchufado y convencido de querer demostrar lo bueno que es".

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"La calidad del banquillo hace que los titulares tengan que dar el cien por cien y demostrar lo buenos que son. Nadie puede relajarse, todo el mundo debe dar su mejor versión. Es una situación muy buena", ha agregado. Asimismo, Flick ha comentado que "no es fácil" gestionar la carga de minutos de Lamine Yamal, pero ha matizado que se trata de un jugador "especial" para el que "lo más importante es disfrutar del fútbol" como en los últimos partidos. "No quiero interrumpir esta situación", ha reconocido. El entrenador del Barça ha analizado que Dani Olmo "ha demostrado muchas veces" que puede jugar de delantero centro y ha destacado la mejoría física que ha experimentado en los últimos seis meses, además de elogiar "sus habilidades y su carácter". También ha deslizado que Fermín López podría actuar de punta, aunque a él le gusta su capacidad para "desmarcarse y atacar desde fuera del área" como mediapunta.

Hansi Flick: "Si le preguntas a Raphinha, te dirá que está listo, pero debe ir paso a paso porque hay muchos partidos por delante. Entrenó con el equipo y la buena noticia es que está disponible" https://t.co/iKdjmfHKUm — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 16, 2026