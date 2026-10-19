¡Bomba en Real Madrid! Florentino tendría nuevo DT si Mourinho cae

Deschamps construyó una trayectoria destacada al frente de Francia, selección con la que conquistó el Mundial de Rusia 2018 y alcanzó nuevamente la final en Catar 2022. Su experiencia en competiciones de máxima exigencia y su capacidad para administrar un vestuario repleto de figuras serían elementos que podrían jugar a su favor en una eventual candidatura al banquillo blanco.