¡Bomba en Real Madrid! Florentino tendría nuevo DT si Mourinho cae

El futuro de José Mourinho al frente del Real Madrid atraviesa un momento de incertidumbre y los próximos compromisos podrían marcar un antes y un después en su proyecto.
El conjunto blanco afronta una semana exigente, con un duelo ante el RB Leipzig en la Champions League y el esperado Clásico contra el FC Barcelona.
La presión aumenta en el entorno merengue debido a que el rendimiento del equipo todavía no termina de convencer. Las dudas sobre la evolución futbolística, sumadas a las expectativas de una afición acostumbrada a competir por todos los títulos, habrían encendido las alarmas en la directiva.
En ese escenario, una derrota frente al Barcelona podría intensificar los cuestionamientos y obligar a Florentino Pérez a valorar alternativas para evitar que la temporada 2026/27 se complique antes de tiempo.
La directiva blanca no estaría satisfecha con la evolución futbolística de la plantilla y los próximos compromisos podrían resultar determinantes para definir la continuidad del entrenador portugués Mourinho.
Las dudas sobre el trabajo de Mourinho estarían relacionadas no solamente con los resultados, sino también con la falta de evolución futbolística que habría mostrado el equipo
En el entorno del Real Madrid crecería la preocupación por el rendimiento colectivo, una situación que pondría bajo presión al técnico en una semana que podría marcar un antes y un después en su proyecto.
Según el periodista Sergio Valentín, de Radio Marca, Florentino Pérez habría trasladado a su círculo de confianza el nombre del entrenador que podría ocupar el banquillo madridista si la situación no mejora.
Entre los escenarios que podrían precipitar una decisión estaría un resultado adverso en el próximo Clásico, aunque el desenlace dependería de la valoración que realice la directiva sobre el desempeño del equipo.
El nombre que aparece en esa posible lista de alternativas es el de Didier Deschamps, un técnico con una amplia trayectoria internacional y experiencia en la gestión de vestuarios de máxima exigencia.
Deschamps, que dirigió a Francia durante 14 años, era uno de los perfiles que despertaban interés, pero finalmente la apuesta madridista habría sido por el regreso del portugués, para lo cual fue necesario resolver su vinculación con el Benfica, según las informaciones citadas.
El interés del Real Madrid en Didier Deschamps no sería nuevo. En abril, el diario francés L'Équipe informó de que el nombre del seleccionador figuraba entre los perfiles estudiados por la entidad madridista
Uno de los factores que habrían despertado interés sería su relación con Kylian Mbappé, delantero francés que conoce de primera mano su metodología de trabajo.
Deschamps construyó una trayectoria destacada al frente de Francia, selección con la que conquistó el Mundial de Rusia 2018 y alcanzó nuevamente la final en Catar 2022. Su experiencia en competiciones de máxima exigencia y su capacidad para administrar un vestuario repleto de figuras serían elementos que podrían jugar a su favor en una eventual candidatura al banquillo blanco.
Por ahora, la atención del Real Madrid está puesta en los compromisos inmediatos. El duelo ante el RB Leipzig supondrá una prueba importante en Europa, pero el enfrentamiento contra el Barcelona podría convertirse en el examen más exigente para Mourinho en medio de las dudas que rodean su gestión.
Una victoria en el Clásico le permitiría al portugués ganar tranquilidad y reforzar su posición al frente del equipo. Por el contrario, una derrota acompañada de un rendimiento preocupante podría aumentar la presión sobre la directiva y alimentar las especulaciones acerca de un posible cambio de entrenador.
La semana será clave para Mourinho. El entrenador portugués afronta dos partidos de alto nivel y necesita respuestas inmediatas para disipar las dudas. En el Real Madrid, donde las exigencias son máximas y los resultados condicionan cada proyecto, el futuro del banquillo podría empezar a definirse entre la Champions League y el Clásico.