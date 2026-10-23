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Denuncian que novela peruana que ganó 20 mil euros fue escrita con IA

La obra "Donde el agua trabaja", del escritor peruano David Silva Rojas, fue la ganadora de un certamen literario de la editorial mexicana Almadía

  • Actualizado: 23 de octubre de 2026 a las 18:17 -
  • Agencia EFE
Denuncian que novela peruana que ganó 20 mil euros fue escrita con IA

David Silva Rojas, escritor peruano, reciente ganador en la primera edición del Premio Internacional de Novela Breve Almadía-Ventosa Arrufat, con su novela "Donde el agua trabaja".

Fotos: Redes sociales
Ciudad de México

La editorial mexicana Almadía anunció este viernes que realizará una “revisión detallada” y suspenderá las actividades relacionadas con la presentación de la obra "Donde el agua trabaja", de David Silva Rojas, ganadora de su reciente certamen, tras señalamientos que atribuyen el 99 % de su texto al uso de inteligencia artificial generativa.

La obra premiada contiene un 99 % de texto generado con inteligencia artificial, según Pangram, uno de los detectores más reputados.

El autor resultó galardonado con 20.000 euros (más de 600 mil lempiras) en la primera edición del Premio Internacional de Novela Breve Almadía-Ventosa Arrufat, un certamen cuyas bases prohibían expresamente el uso de herramientas de IA generativa en la escritura.

Portada del libro Donde el agua trabaja, de David Silva Rojas.

Portada del libro "Donde el agua trabaja", de David Silva Rojas.

(Foto: Redes sociales)
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A través de un comunicado emitido tras el revuelo generado, el sello editorial y la Fundación Ventosa-Arrufat informaron de que abordarán la polémica “con seriedad” y “sin anticipar conclusiones”, con el objetivo de velar por los compromisos y la confianza de los lectores.

"Consideramos necesario realizar una revisión detallada, sin anticipar conclusiones y con el cuidado que requiere una valoración que pueda afectar a una obra y a su autor. Mientras la llevamos a cabo, suspendemos todas las actividades relacionadas con la presentación del libro", señaló la empresa.

La casa editorial mexicana subrayó en su comunicado que el autor de la obra firmó bajo contrato no haber recurrido a este tipo de tecnología y que así lo confirmó de manera personal.

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"No tenemos elementos para desconfiar de su palabra", sostuvo el comunicado, respaldando también la evaluación realizada por su jurado durante el fallo.

"Durante la lectura de la novela, ni al jurado ni al equipo editorial nos pareció que se hubiera usado IA generativa", agregó.

La editorial advirtió, no obstante, sobre los riesgos de delegar a máquinas la autoridad para juzgar la procedencia de la creación literaria, recordando que los detectores automáticos requieren de "interpretación y contraste".

El sello concluyó que dedicará "el tiempo y atención necesarios" a las verificaciones, asumiendo la responsabilidad del proceso mientras el mundo del libro se enfrenta a uno de los primeros grandes debates éticos derivados de la IA en la literatura contemporánea.

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Agencia EFE
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