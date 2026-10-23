Denuncian que novela peruana que ganó 20 mil euros fue escrita con IA

Ciudad de México

La editorial mexicana Almadía anunció este viernes que realizará una “revisión detallada” y suspenderá las actividades relacionadas con la presentación de la obra "Donde el agua trabaja", de David Silva Rojas, ganadora de su reciente certamen, tras señalamientos que atribuyen el 99 % de su texto al uso de inteligencia artificial generativa. La obra premiada contiene un 99 % de texto generado con inteligencia artificial, según Pangram, uno de los detectores más reputados. El autor resultó galardonado con 20.000 euros (más de 600 mil lempiras) en la primera edición del Premio Internacional de Novela Breve Almadía-Ventosa Arrufat, un certamen cuyas bases prohibían expresamente el uso de herramientas de IA generativa en la escritura.

A través de un comunicado emitido tras el revuelo generado, el sello editorial y la Fundación Ventosa-Arrufat informaron de que abordarán la polémica “con seriedad” y “sin anticipar conclusiones”, con el objetivo de velar por los compromisos y la confianza de los lectores. "Consideramos necesario realizar una revisión detallada, sin anticipar conclusiones y con el cuidado que requiere una valoración que pueda afectar a una obra y a su autor. Mientras la llevamos a cabo, suspendemos todas las actividades relacionadas con la presentación del libro", señaló la empresa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La casa editorial mexicana subrayó en su comunicado que el autor de la obra firmó bajo contrato no haber recurrido a este tipo de tecnología y que así lo confirmó de manera personal.