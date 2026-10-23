Fotógrafa deportiva es vetada por su atrevida vestimenta y el caso da un giro inesperado

El club no emitió, hasta el momento, ninguna definición adicional sobre el rol que ocupará Olmedo en la estructura de prensa de Sportivo Ameliano, lo cual mantiene en suspenso un episodio que, pese a los comunicados cruzados, todavía no encontró un cierre definitivo. Incluso, según se puede observar en las publicaciones de Instagram, la comunicadora figura como responsable de prensa y de las acreditaciones para los periodistas en el partido que el club tendrá contra Olimpia de Paraguay, este domingo 25 de octubre en condición de local.