Expo Bebé 2026 combina orientación, salud y solidaridad para apoyar a la niñez

La emoción de prepararse para la llegada de un bebé, las inquietudes de la crianza y el deseo de ofrecer lo mejor a los hijos reúnen a numerosas familias en la Expo Bebé 2026 , un evento que abre sus puertas en el Centro de Convenciones Copantl de San Pedro Sula. Durante la jornada, madres, padres y futuros padres podrán recorrer los diferentes espacios informativos en busca de respuestas, orientación y herramientas que les ayudarán a enfrentar con mayor seguridad cada etapa del crecimiento de sus pequeños. Más que una exposición, la iniciativa busca crear un espacio de acompañamiento para las familias, recordando que la crianza es un camino lleno de retos, aprendizajes y decisiones importantes.

Según explicó la licenciada Helga Bähr, gerente de Mercadeo del Hotel Copantl, el propósito principal es brindar información de valor a los hogares hondureños, porque detrás de cada niño sano existe una familia informada y comprometida con su bienestar. La organizadora destacó, además, que muchas veces nadie enseña a ser padre, por lo que espacios como este permiten a las familias acercarse a expertos y resolver dudas que forman parte de la vida cotidiana. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Entre los temas que forman parte de la agenda destacan los talleres de lactancia materna, la elección del zapato adecuado para los bebés y las finanzas familiares, áreas que influyen directamente en el bienestar y desarrollo del hogar. Asimismo, los asistentes pueden conocer más sobre las señales de alerta en la salud infantil, la preparación de botiquines y otras recomendaciones prácticas que ayudan a los padres a sentirse más preparados ante cualquier situación.

Evento con solidaridad

Uno de los aspectos que da un significado especial al evento es su compromiso social, ya que colabora con acciones de mejora para la sala de pediatría del Hospital Mario Catarino Rivas, sumando esfuerzos en beneficio de los niños que reciben atención en este centro asistencial. La actividad reúne a 41 médicos especialistas en pediatría y ginecología, quienes comparten conocimientos y experiencias mediante conferencias y espacios de orientación diseñados para acercar información confiable a las familias.