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El poder de la música: concierto benéfico a favor de HOPE

Disfruta este sábado el concierto El poder de la música en San Pedro Sula y apoya las becas de formación musical de la fundación HOPE.

  • Actualizado: 28 de octubre de 2026 a las 09:32 -
  • Cinthya Ortíz
El poder de la música: concierto benéfico a favor de HOPE

El concierto benéfico El poder de la música está a cargo del maestro Franklin Rodríguez y la Orquesta de Cámara Vivaldi.

 Foto cortesía

San Pedro Sula, Honduras. La Fundación Honduras Oboe Project Education (HOPE) invita al público a disfrutar del concierto benéfico El poder de la música , a cargo del maestro Franklin Rodríguez y la Orquesta de Cámara Vivaldi, en el marco del 25.º aniversario de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCENM).

La Orquesta de Cámara Vivaldi está integrada por Franklin Rodríguez, en la dirección musical; Kathia Rivera, como concertino; y las violinistas Dayanna Martínez y Daniella Caballero. También participan Josep Matamoros, en la viola; Carlos Torres, en el violonchelo; Solángel Campos, en el contrabajo; Egar Figueroa, en el piano; Sergio Rodríguez, como cantante; e Israel Flores, en el oboe.

HOPE es una organización sin fines de lucro con sede en San Pedro Sula que ofrece becas de formación musical a niños y jóvenes de escasos recursos. Su programa, de cuatro años de duración, incluye clases gratuitas de oboe, piano, coro, teoría musical e historia de la música.

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Cada entrada representa un aporte directo a la fundación y contribuye a respaldar su labor educativa.

El concierto se celebrará el sábado 31 de octubre, a partir de las 7:00 pm, en el auditorio 1 de la UCENM, en San Pedro Sula.

Precios de las entradas: Preventa: L 300. Estudiantes: 10 % de descuento, con presentación del carné estudiantil.

Personas de la tercera edad: 50 % de descuento, con presentación del documento nacional de identificación (DNI).

Los boletos están disponibles en línea a través del siguiente enlace: https://www.zeffy.com/en-US/ticketing/el-poder-de-la-musica-gala-a-beneficio-de-hope

Para obtener información sobre la compra de entradas físicas, los interesados ​​pueden comunicarse al 9370-7150.

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Cinthya Ortíz
Cinthya Ortíz
cinthya.ortiz@revistasopsa.hn

Editora de la sección Soft News, impreso y digital, de diario La Prensa. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, graduada de la Universidad de San Pedro Sula, con experiencia en la edición de revistas.

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