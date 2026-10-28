El poder de la música: concierto benéfico a favor de HOPE

San Pedro Sula, Honduras. La Fundación Honduras Oboe Project Education (HOPE) invita al público a disfrutar del concierto benéfico El poder de la música , a cargo del maestro Franklin Rodríguez y la Orquesta de Cámara Vivaldi, en el marco del 25.º aniversario de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCENM).

La Orquesta de Cámara Vivaldi está integrada por Franklin Rodríguez, en la dirección musical; Kathia Rivera, como concertino; y las violinistas Dayanna Martínez y Daniella Caballero. También participan Josep Matamoros, en la viola; Carlos Torres, en el violonchelo; Solángel Campos, en el contrabajo; Egar Figueroa, en el piano; Sergio Rodríguez, como cantante; e Israel Flores, en el oboe.

HOPE es una organización sin fines de lucro con sede en San Pedro Sula que ofrece becas de formación musical a niños y jóvenes de escasos recursos. Su programa, de cuatro años de duración, incluye clases gratuitas de oboe, piano, coro, teoría musical e historia de la música.