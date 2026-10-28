La Escuela de Música Victoriano López celebra su legado con un concierto

San Pedro Sula, Honduras

La música será el punto de encuentro para celebrar los 81 años de trayectoria de la Escuela de Música Victoriano López, una institución que ha formado a generaciones de artistas hondureños y contribuido a proyectar su talento dentro y fuera del país. La gala de aniversario se realizará este jueves 29 de octubre, a las 7:00 p. m., en la Sala de Conciertos Tutto Diffent, en San Pedro Sula. El concierto tendrá como solista invitado al oboísta salvadoreño Ricardo Castañeda, músico radicado en Estados Unidos con una trayectoria internacional y experiencia en importantes agrupaciones orquestales. Bajo la dirección artística del maestro Jorge Luis Banegas, la Orquesta Victoriano López ofrecerá un programa que incluirá obras clásicas, segmentos de ballet con participación de CC Danza y música folclórica hondureña. En esta entrevista, ambos artistas hablan de sus trayectorias, el valor de la educación musical y la importancia de apoyar los espacios que impulsan el talento joven.

Ricardo Castañeda, oboísta salvadoreño

Usted comenzó sus estudios musicales en El Salvador y debutó como solista a los 15 años con la Orquesta Sinfónica Nacional de su país. Mirando hacia atrás, ¿qué significó aquella primera experiencia y cómo influyó en la carrera internacional que ha construido? Inicié mis estudios de oboe a los ocho años en la Escuela Nacional de Música de El Salvador. Algunos años después, por invitación del maestro Gilberto Orellana hijo, quien dirigía la orquesta en aquella época, tuve la oportunidad de presentarme como solista con la Orquesta Sinfónica Nacional. Todas esas experiencias son importantes en la formación de un artista, especialmente cuando se comienza desde niño. Son momentos que despiertan el interés por seguir aprendiendo y creciendo musicalmente. La educación musical empieza temprano y se cultiva durante muchos años; por eso, esas primeras oportunidades tienen un valor especial en la trayectoria de cualquier músico. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Su trayectoria incluye presentaciones y colaboraciones con importantes orquestas de Estados Unidos y otros países. ¿Qué aprendizajes han marcado su desarrollo como músico y qué sigue buscando expresar a través del oboe? Las experiencias dentro y fuera de nuestros países se complementan. Viajar nos permite conocer nuevas oportunidades, escuchar otros sonidos y descubrir distintas maneras de hacer música. También nos ayuda a reflexionar sobre lo que podemos desarrollar en nuestros propios países, especialmente para estimular a los jóvenes y despertar su interés por aprender un instrumento con un alto nivel de ejecución. La educación musical es un proceso que requiere tiempo, disciplina y dedicación. Compartir experiencias con otros músicos permite ampliar la perspectiva sobre la formación artística y las posibilidades que existen para las nuevas generaciones.

En esta ocasión llega a Honduras como solista invitado para el concierto del 81 aniversario de la Escuela de Música Victoriano López. ¿Cómo surgió esta invitación y qué representa para usted compartir escenario con la Orquesta Victoriano López? Para mí es un honor estar aquí. Celebrar 81 años de trabajo representa un esfuerzo enorme, y sé que el maestro Jorge Luis Banegas y su equipo están comprometidos con esa misión. La educación musical es algo que también me interesa profundamente, por lo que considero importante apoyar instituciones que mantienen viva esa tradición. Jorge Luis y yo nos conocimos hace algunos años, cuando ambos fuimos miembros de la Orquesta Mexicana de la Juventud. Después perdimos el contacto, hasta que volvimos a encontrarnos y conversamos sobre la posibilidad de colaborar nuevamente. Cuando surgió la invitación para este concierto, acepté con mucho gusto, tanto por nuestra amistad como por mi interés en un proyecto educativo que ha formado músicos de alto nivel y ha llevado el nombre de Honduras a distintos escenarios. Me produce mucha satisfacción ver a los jóvenes dedicarse a la música. Esa disciplina beneficia no solo a quienes se convierten en músicos profesionales, sino también a quienes posteriormente eligen otros caminos, porque les deja aprendizajes importantes para la vida. ¿Qué podrá disfrutar el público en su interpretación durante esta gala y qué le gustaría que las personas descubrieran sobre el oboe y sus posibilidades expresivas al escucharlo en concierto? Estoy muy entusiasmado con el nivel de la orquesta. Se nota la energía, la dedicación y el entusiasmo que los jóvenes han puesto en la preparación del programa. El público podrá escuchar el Concierto para oboe y orquesta de cámara de Marcello, además de “Gabriel’s Oboe”, de Ennio Morricone, conocido por ser el tema de la película “La misión”. También habrá segmentos del ballet “El lago de los cisnes”, de Tchaikovsky, y música folclórica hondureña. Es un programa variado, pensado para distintos gustos. En cuanto al oboe, lo que me atrajo del instrumento fue su semejanza con la voz humana. Es un instrumento que canta y puede transmitir emociones de una manera muy especial. Aunque su forma física recuerda al clarinete, su sonido es diferente porque utiliza una doble caña: dos pequeñas piezas que vibran juntas para producirlo. Espero que el público pueda descubrir su timbre y disfrutar de sus posibilidades expresivas.





Jorge Luis Banegas, director artístico musical

La Escuela de Música Victoriano López cumple 81 años formando generaciones de músicos. ¿Cuál considera que ha sido su principal aporte al desarrollo musical de Honduras y qué distingue su modelo de formación? La Victoriano López es una tradición musical en San Pedro Sula que ha marcado y transformado muchas vidas. Podemos considerarla una mina de oro donde pulimos los diamantes que encontramos en la ciudad. A lo largo de su historia, la institución ha mantenido una tradición importante en la formación de músicos, especialmente en el área de cuerdas. Este año alcanzamos la graduación número 52, desde aquella primera promoción de 1975. Muchos egresados han salido al extranjero y han puesto en alto el nombre de Honduras. Algunos han obtenido doctorados en música, otros son docentes universitarios y varios se han integrado a importantes orquestas de Europa y Estados Unidos. Quienes regresamos al país para apoyar este proyecto tenemos la misión de continuar esa tradición y transmitirla a las nuevas generaciones. A lo largo de su historia, la institución ha impulsado a músicos que han desarrollado carreras dentro y fuera del país. ¿Qué representa para ustedes ver a sus egresados alcanzar esas oportunidades y cómo se refleja ese legado en las nuevas generaciones? Nos sentimos muy orgullosos de ver los resultados de tantos años de trabajo. Uno de los aspectos más satisfactorios es saber que, a través de la música, muchos jóvenes encuentran oportunidades para transformar sus vidas y alejarse de situaciones de riesgo social. Aprender a tocar un instrumento contribuye a desarrollar la sensibilidad, la disciplina y la dedicación. Nos alegra que los estudiantes puedan perseguir sus sueños y encontrar un camino distinto a través del arte. Ese esfuerzo es compartido por la institución, sus docentes y todos quienes trabajan para mantener vivo el proyecto. La mayor satisfacción es ver cómo la formación musical abre nuevas posibilidades para los jóvenes.

Para esta gala de aniversario, la Orquesta Victoriano López compartirá escenario con Ricardo Castañeda como solista internacional invitado y con la academia CC Danza. ¿Cómo se concibió el programa y qué experiencia artística buscan ofrecer al público? En cada concierto, el director debe visualizar algo más que una presentación musical: buscamos ofrecer un espectáculo que el público pueda disfrutar y comprender, tomando en cuenta la ciudad, el país y las personas a las que nos dirigimos. Hemos trabajado intensamente para esta gala y la orquesta está sonando muy bien. Tendremos un programa variado, con la participación del maestro Ricardo Castañeda como solista, segmentos de ballet y otras propuestas artísticas. También habrá algunas sorpresas que esperamos que el público disfrute. Queremos que sea una celebración especial de estos 81 años, pero también una oportunidad para que las personas se acerquen a la música y conozcan el trabajo que realizan nuestros estudiantes. Más allá de celebrar 81 años de historia, ¿qué mensaje quiere transmitir la Escuela de Música Victoriano López a través de este concierto y qué importancia tiene que el público siga respaldando estos espacios de formación y difusión cultural? Queremos mostrar lo que la juventud hondureña es capaz de lograr a través del arte. Las autoridades municipales y estatales deben prestar atención a la formación artística, porque la música y otras disciplinas pueden contribuir a formar personas más sensibles, reflexivas y disciplinadas. No tenemos que ir necesariamente a Europa o Estados Unidos para formar músicos de alto nivel. En Honduras también contamos con jóvenes capaces y con una institución que trabaja para desarrollar ese talento. Por eso, es importante que el público conozca lo que hacemos y que exista inversión y respaldo para la educación musical. Invitamos a las familias a acercarse a la Escuela de Música Victoriano López y descubrir las oportunidades que ofrece para sus hijos, nietos y hermanos. Apoyar estos espacios es apostar por el desarrollo cultural y por el futuro de la juventud.

Una invitación a celebrar la música

El maestro Jorge Luis Banegas invitó al público a asistir este jueves y disfrutar del oboe de Ricardo Castañeda, la música de Tchaikovsky, las presentaciones de danza y las piezas folclóricas incluidas en la gala. El oboísta, por su parte, animó a los asistentes a acompañarlos y conocer el trabajo que la orquesta ha preparado. Asimismo, Cristina Mejía, directora ejecutiva de la Fundación Filarmónica de San Pedro Sula, dio un mensaje en el marco del festejo: "Como Fundación Filarmónica de San Pedro Sula, nos sentimos profundamente honrados de celebrar los 81 años de historia de la Victoriano López, una institución que transforma vidas a través de la música". Y agregó que esta gala representa su compromiso con el talento y la formación de nuevas generaciones, a quienes apoyan mediante su programa de becas. "Nos llena de orgullo contar con el solista invitado Ricardo Castañeda y la Orquesta Victoriano López, embajadores del talento musical que enaltece a nuestra ciudad y a Honduras", concluyó.