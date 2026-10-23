Festival Sin Fronteras celebra el poder del arte para transformar vidas

San Pedro Sula, Honduras

El arte urbano tomará protagonismo en San Pedro Sula con el Festival Sin Fronteras, una iniciativa que celebra la creatividad, el talento juvenil y la capacidad de la cultura para generar oportunidades. Organizado por Warriors Zulu Nation Honduras, el encuentro se desarrollará el 7 y 8 de noviembre de 2026 en el Museo de Antropología e Historia, con una agenda dirigida a artistas, familias y público en general. La actividad conmemorará los 12 años de trabajo de la organización, que promueve el arte y la participación comunitaria como alternativas para la prevención de la violencia. A lo largo de este recorrido, su labor se ha centrado en acercar a niños, niñas y jóvenes a espacios de aprendizaje, expresión y convivencia, con especial atención a comunidades que enfrentan distintos desafíos sociales.

Uno de los pilares de esta iniciativa es la Casa Cultural Warriors, ubicada en Chamelecón, donde menores y jóvenes reciben formación en disciplinas como pintura, música, baile y ajedrez. El espacio busca fortalecer sus habilidades, estimular su creatividad y ofrecerles oportunidades para desarrollar sus capacidades en un entorno de acompañamiento comunitario. En esta edición, el festival contará con el programa educativo Next Level, impulsado por la Embajada de Estados Unidos, que ofrecerá talleres de beatmaking, DJ, rap y breaking. Las sesiones comenzarán antes del evento y culminarán el sábado 7 de noviembre con una presentación en la que los participantes mostrarán lo aprendido durante su formación. La programación también incluirá competencias de BMX, skateboarding, patinaje sobre ruedas, freestyle, enfrentamientos de baile Crew Vs Crew All Styles y breaking. Estas actividades reunirán distintas expresiones de la cultura urbana y permitirán a los participantes compartir sus habilidades en un espacio que promueve la creatividad, el respeto y la sana competencia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El muralismo en vivo será otra de las propuestas del encuentro, con intervenciones artísticas que convertirán el espacio en un punto de expresión visual. A esto se sumarán presentaciones musicales y otras muestras de talento, en una agenda que busca acercar las distintas manifestaciones del arte urbano a públicos de todas las edades. Los asistentes también podrán recorrer un mercado de emprendedores, participar en talleres educativos y escuchar conversatorios sobre temas de interés comunitario. Con esta variedad de actividades, el Festival Sin Fronteras busca conectar el arte con el aprendizaje, el emprendimiento y la convivencia, al tiempo que brinda visibilidad a creadores y proyectos locales.

La celebración tendrá como inspiración la década de los años 90, por lo que se invita al público a asistir con atuendos alusivos a esa época. Aunque el código de vestimenta será opcional, la organización premiará el estilo más creativo, una propuesta que añade un componente lúdico a la experiencia y anima a los asistentes a sumarse a la temática. El acceso será gratuito el sábado 7 de noviembre, mientras que el domingo 8 se solicitará una contribución de 300 lempiras. Los fondos recaudados durante la segunda jornada se destinarán a la Casa Cultural Warriors, con el propósito de respaldar la continuidad de sus actividades formativas. Los niños y niñas menores de 14 años podrán ingresar gratis. La iniciativa pone en el centro el papel de la cultura como herramienta de participación y transformación social. En un contexto donde la prevención de la violencia exige respuestas que involucren a las comunidades, esta organización con orígenes en Chamelecón apuesta por crear espacios en los que las juventudes puedan desarrollar su potencial y construir vínculos positivos a través del arte.

¿Qué es Warriors Zulu Nation Honduras?