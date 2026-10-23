Real Madrid toma rotunda decisión para el Balón de Oro a días de la entrega: ¿qué hará Mbappé?

Madrid, España.

Parece que la relación entre el Real Madrid y el Balón de Oro está muy cerca de recuperar la normalidad después muchas tensiones. El club blanco que preside Florentino Pérez ha tomado la decisión de regresar a la gala del prestigioso premio. Según ha informado el diario francés L'Équipe, el club blanco enviará a varios representantes a la ceremonia de este lunes 26 de octubre en Londres, después de dos ediciones marcadas por su ausencia. El regreso se producirá un día después del Clásico ante el FC Barcelona.

La ruptura comenzó en 2024, cuando el Real Madrid decidió cancelar su viaje a París al conocer que Vinicius Júnior no ganaría el premio. El brasileño era uno de los grandes favoritos después de una temporada en la que conquistó la Champions League y LaLiga, pero el galardón acabó en manos de Rodri Hernández, entonces futbolista del Manchester City y actualmente jugador blaugrana. El resultado provocó un profundo malestar en la entidad de Florentino Pérez, que también consideraba que Dani Carvajal merecía un mayor reconocimiento. El club decidió no enviar a su delegación y denunció una falta de respeto hacia sus futbolistas. La ausencia se produjo incluso después de que el Real Madrid fuese reconocido como mejor equipo masculino del año y Carlo Ancelotti recibiese el premio al mejor entrenador.

En 2025, el conjunto blanco mantuvo su distanciamiento y su representación fue prácticamente inexistente. Tal y como explica L'Équipe, Caroline Weir, exjugadora del equipo femenino, fue la única representante madridista presente en la ceremonia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Desde entonces, las relaciones entre ambas partes permanecieron considerablemente deterioradas, sin señales públicas de una reconciliación definitiva. Sin embargo, el escenario parece haber cambiado durante las últimas semanas. La posibilidad de observar nuevamente a una delegación madridista en la ceremonia representa un acercamiento importante después de aquel enfrentamiento institucional.

Acercamiento con UEFA

El regreso coincide con un acercamiento institucional entre el Real Madrid y la UEFA. El pasado 11 de febrero, ambas partes anunciaron, junto a la European Football Clubs (EFC), un acuerdo de principios sobre el futuro del fútbol europeo, que busca reforzar el mérito deportivo y la sostenibilidad económica, además de encauzar sus disputas legales relacionadas con la Superliga.

El pacto supone un cambio respecto a los años de enfrentamiento entre Florentino Pérez y el organismo europeo que comanda Aleksander Ceferin. La UEFA participa en la organización del Balón de Oro junto a France Football, aunque no hay confirmación de que la reconciliación sea el motivo directo del regreso madridista a la gala.

Mbappé, entre los candidatos al Balón de Oro

Real Madrid contará con varios nombres propios en la ceremonia que se celebrará en el teatro The London Palladium de Londres. Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinicius Júnior y Marc Cucurella figuran entre los nominados al Balón de Oro y se espera que acudan. El delantero francés será una de las principales bazas del club blanco para hacerse con el premio más prestigioso del fútbol individual.

¿Clásico y Balón de Oro?😉 Esta es la reacción de Kylian Mbappé, con @Rsierraplus.#UCL #LaCasaDelFútbol https://t.co/ohr6uPn3OU — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 21, 2026