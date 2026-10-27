La Filarmónica de SPS toca por un sueño internacional

La música clásica tendrá una cita especial en San Pedro Sula con la próxima Noche Filarmónica, una actividad que reunirá a destacados artistas y que, además, busca cumplir una importante meta internacional: llevar el talento de la orquesta hasta el Carnegie Hall de Nueva York.
El concierto ofrecerá al público una experiencia musical especial, con un repertorio que tendrá como uno de sus principales atractivos el estreno en San Pedro Sula de Rhapsody in Blue, una de las obras más reconocidas del compositor estadounidense George Gershwin.
La presentación contará con la participación del pianista mexicano Abdiel Vázquez, reconocido por su talento musical, quien será uno de los protagonistas de esta velada que promete reunir a los amantes de la música en un mismo escenario.
A esta propuesta se sumará la soprano hondureña Mónica DelCid, artista de la casa, quien aportará su voz a una noche en la que la música y el talento serán los principales protagonistas.
La actividad también representa una oportunidad para que los sampedranos apoyen a la Orquesta Filarmónica en su objetivo de presentarse en el Carnegie Hall, una de las salas de conciertos más reconocidas a nivel internacional.
La recaudación del evento estará destinada a contribuir con los preparativos y gastos relacionados con esta presentación en Nueva York, por lo que la participación del público será fundamental para impulsar el proyecto.
La Noche Filarmónica se llevará a cabo el martes 10 de noviembre a las 7:00 de la noche en el Teatro José Francisco Saybe, ubicado en San Pedro Sula, donde los asistentes podrán disfrutar de una propuesta musical que combina el talento nacional con la participación de un destacado artista internacional.
El valor de la entrada será de 1,000 lempiras, una inversión que permitirá al público disfrutar de este espectáculo y, al mismo tiempo, contribuir a los planos de la institución musical.
Los boletos estarán disponibles en el supermercado Colonial de Fuente Luminosa. Las personas interesadas también podrán adquirirlos a través de los canales de contacto de la Filarmónica.
La institución ha extendido una invitación a sus amigos, seguidores y al público en general para que se sumen a esta iniciativa, no solo asistiendo al concierto, sino también compartiendo la información con sus familiares y amistades.
Con este evento, la Filarmónica busca fortalecer el apoyo de la ciudadanía y continuar trabajando para llevar su propuesta musical a nuevos escenarios, representando a San Pedro Sula y a Honduras en una presentación de alcance internacional.
La invitación está abierta para quienes disfrutan de la música y desean apoyar este proyecto. La Noche Filarmónica será una oportunidad para vivir una experiencia cultural especial y contribuir a que la orquesta alcance su objetivo de presentarse en el Carnegie Hall de Nueva York.