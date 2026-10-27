La Filarmónica de SPS toca por un sueño internacional

La música clásica tendrá una cita especial en San Pedro Sula con la próxima Noche Filarmónica, una actividad que reunirá a destacados artistas y que, además, busca cumplir una importante meta internacional: llevar el talento de la orquesta hasta el Carnegie Hall de Nueva York. El concierto ofrecerá al público una experiencia musical especial, con un repertorio que tendrá como uno de sus principales atractivos el estreno en San Pedro Sula de Rhapsody in Blue, una de las obras más reconocidas del compositor estadounidense George Gershwin. La presentación contará con la participación del pianista mexicano Abdiel Vázquez, reconocido por su talento musical, quien será uno de los protagonistas de esta velada que promete reunir a los amantes de la música en un mismo escenario.

A esta propuesta se sumará la soprano hondureña Mónica DelCid, artista de la casa, quien aportará su voz a una noche en la que la música y el talento serán los principales protagonistas.

La actividad también representa una oportunidad para que los sampedranos apoyen a la Orquesta Filarmónica en su objetivo de presentarse en el Carnegie Hall, una de las salas de conciertos más reconocidas a nivel internacional. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La recaudación del evento estará destinada a contribuir con los preparativos y gastos relacionados con esta presentación en Nueva York, por lo que la participación del público será fundamental para impulsar el proyecto. La Noche Filarmónica se llevará a cabo el martes 10 de noviembre a las 7:00 de la noche en el Teatro José Francisco Saybe, ubicado en San Pedro Sula, donde los asistentes podrán disfrutar de una propuesta musical que combina el talento nacional con la participación de un destacado artista internacional. El valor de la entrada será de 1,000 lempiras, una inversión que permitirá al público disfrutar de este espectáculo y, al mismo tiempo, contribuir a los planos de la institución musical.