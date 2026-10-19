Cáncer de mama: Hagamos de la prevención una tradición

Realizarse un autoexamen de mamás en casa ayuda a detectar cambios para que puedas comentarlos con un médico. Los autoexámenes regulares te ayudan a mantener la salud de tus mamás.
La mayoría de los bultos y anomalías no son cancerosos, pero aún así debes informar a tu médico sobre cualquier cambio.
— ¿Qué es un autoexamen de mamás? Es una guía paso a paso para examinar tus senos. El objetivo es reconocer qué es normal para ti. Saber cómo se ven y se sienten tus senos normalmente te ayudará a detectar cualquier cámara. Asegúrate de revisar todas las zonas, como debajo de la axila y alrededor de la areola. Aprieta suavemente el pezón para comprobar si hay secreción. Cambia de lado y repite el proceso con la mano y el pecho contrarios.
— ¿Cuándo debo hacerme un autoexamen de mamás? Debes examinar tus senos tanto visualmente (con los ojos) como al tacto (con los dedos). Esto es lo que debes hacer: Acuéstate con una almohada debajo del hombro derecho. Coloque el brazo derecho detrás de la cabeza. Con las yemas de los dedos medios de la mano izquierda, examine todas las partes del seno derecho. Aplique una presión ligera, media y firme. bio, si lo hubiera hecho.
Los autoexámenes nunca deben reemplazar los exámenes de mama realizados por un profesional ni las pruebas de detección como las mamografías. Debes seguir acudiendo a su médico de cabecera (si lo tienes) y/o ginecólogo periódicamente para realizarte exámenes de detección de cáncer de mama.
Las investigaciones demuestran que muchas personas con cáncer de mama afirman que detectar un bulto en casa fue la primera señal de que algo no andaba bien. Conocer las características normales de tus senos te permite avisar a tu médico en cuanto notes algún cambio.
Hacerse autoexámenes es una buena manera de familiarizarse con los propios senos y notar cambios. El tratamiento oportuno del cáncer de mama no solo mejora la calidad de vida de los pacientes y sus familias, sino que también pueden reducir los costos asociados con tratamientos más intensivos.
Los especialistas recomiendan hacerlo cada mes. Si bien no es un método infalible para detectar el cáncer de mama, sigue siendo lo más útil que puedes hacer en casa para la salud de tus senos. Si aún tienes la menstruación con regularidad, realiza el autoexamen de mamás justo después de que termine.
— ¿Cuáles son los problemas de realizado un autoexamen de mamás? Algunos de los riesgos incluyen: Sustituir un examen clínico de mamas o una mamografía por un autoexamen. El autoexamen de mamas es una herramienta que puedes realizar en casa para familiarizarte con tu cuerpo.
Algunas personas creen erróneamente que, al realizar autoexámenes de mamás, no necesitan consultar a un profesional sanitario. Ansiedad que surge al pensar que se tiene un bulto o una anomalía: La mayoría de los bultos no son cancerosos, pero pensar que se tiene un bulto canceroso puede causar preocupación innecesaria.
— ¿Cuándo debo consultar al médico? Consulta si notas lo siguiente: Un bulto u otro cambio en la forma en que se siente el tejido mamario. Secreción inusual del pezón. Hoyuelos, enrojecimiento o hinchazón de la piel. Cambios en la dirección del pezón, como por ejemplo, que se inclina hacia adentro.
Un profesional sanitario puede realizar un examen clínico de las mamas para determinar si considera pruebas necesarias como una ecografía o una mamografía. Los bultos en el tejido mamario son normales y no necesariamente motivo de preocupación. Algunas personas tienen el tejido mamario con bultos de forma natural. Conocer lo que es normal te ayudará a identificar mejor cuándo algo no lo es.