Realizarse un autoexamen de mamás en casa ayuda a detectar cambios para que puedas comentarlos con un médico. Los autoexámenes regulares te ayudan a mantener la salud de tus mamás.

La mayoría de los bultos y anomalías no son cancerosos, pero aún así debes informar a tu médico sobre cualquier cambio.

— ¿Qué es un autoexamen de mamás? Es una guía paso a paso para examinar tus senos. El objetivo es reconocer qué es normal para ti. Saber cómo se ven y se sienten tus senos normalmente te ayudará a detectar cualquier cámara. Asegúrate de revisar todas las zonas, como debajo de la axila y alrededor de la areola. Aprieta suavemente el pezón para comprobar si hay secreción. Cambia de lado y repite el proceso con la mano y el pecho contrarios.

— ¿Cuándo debo hacerme un autoexamen de mamás? Debes examinar tus senos tanto visualmente (con los ojos) como al tacto (con los dedos). Esto es lo que debes hacer: Acuéstate con una almohada debajo del hombro derecho. Coloque el brazo derecho detrás de la cabeza. Con las yemas de los dedos medios de la mano izquierda, examine todas las partes del seno derecho. Aplique una presión ligera, media y firme. bio, si lo hubiera hecho.

Los autoexámenes nunca deben reemplazar los exámenes de mama realizados por un profesional ni las pruebas de detección como las mamografías. Debes seguir acudiendo a su médico de cabecera (si lo tienes) y/o ginecólogo periódicamente para realizarte exámenes de detección de cáncer de mama.