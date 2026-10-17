La OMS lanza portal con IA para alertar sobre el vínculo entre alcohol y cáncer de mama

Muchos factores pueden aumentar el riesgo de padecer cáncer de mama . Algunos, como los antecedentes familiares , están fuera de nuestro control, mientras que otros están más relacionados con nuestros hábitos de vida. Uno de estos factores de riesgo prevenibles es el consumo de alcohol.Por eso, para prevenir el cáncer , lo mejor es no consumir alcohol. Si decides beber, ten en cuenta los riesgos, procura beber con menos frecuencia y en menor cantidad.