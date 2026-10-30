La Victoriano López celebra 81 años con música, danza y tradición

San Pedro Sula, Honduras

El concierto tuvo como invitado especial al oboísta salvadoreño Ricardo Castañeda , quien compartió escenario con la Orquesta Sinfónica Victoriano López bajo la dirección artística musical de Jorge Luis Banegas . La velada presentó un recorrido por distintas expresiones musicales, con obras del repertorio universal, ballet y piezas inspiradas en la tradición hondureña.

La música clásica, la danza y las raíces hondureñas se encontraron por la noche durante la gala conmemorativa del 81 aniversario de la Escuela de Música Victoriano López , una celebración que reunió a estudiantes, artistas invitados y público en la Sala de Conciertos Tutto Diffent, en San Pedro Sula.

Uno de los momentos destacados fue la participación de Castañeda como solista en el "Concierto para oboe en re menor", de Alessandro Marcello, integrado por los movimientos Allegro moderato, Adagio y Allegro. El músico también interpretó "Gabriel's Oboe", del compositor italiano Ennio Morricone, una de las melodías más reconocidas de la película "La misión".

El programa abrió con la obertura de "Overture to Poet and Peasant", del compositor Franz von Suppé, a cargo de la Orquesta Sinfónica Victoriano López. La selección permitió apreciar el sonido del conjunto y la versatilidad de sus músicos, en una presentación que combinó momentos de fuerza orquestal con pasajes de mayor sensibilidad.

La danza también tuvo un espacio especial con la participación de CC Danza, bajo la dirección de Flor Albergue. Sus bailarines presentaron una selección de fragmentos de "El lago de los cisnes", de Piotr Ilich Chaikovski, entre ellos la obertura del segundo acto, el "Vals de los cisnes", "Pas de six", la "Danza española", la "Danza de los cisnes" y la "Mazurca".

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La propuesta artística continuó con un acercamiento a la música nacional mediante "Palito verde", de Benjamín Acevedo, en arreglo de Sergio Rodríguez. La presentación integró a la Orquesta Sinfónica, el Coro Victoriano López y el cuadro de danza de la institución, que llevaron al escenario una muestra del folclore hondureño.

Para Castañeda, estar en Honduras y participar en una celebración dedicada a la formación musical tuvo un significado especial. Su vínculo con Banegas nació durante su paso por la Orquesta Mexicana de la Juventud, experiencia que dio origen a una amistad que se mantiene con los años. El oboísta aceptó la invitación como una oportunidad para respaldar el trabajo de instituciones que promueven la educación artística.