La Victoriano López celebra 81 años con música, danza y tradición

La música clásica, la danza y las raíces hondureñas se encontraron por la noche durante la gala conmemorativa del 81 aniversario de la Escuela de Música Victoriano López, una celebración que reunió a estudiantes, artistas invitados y público en la Sala de Conciertos Tutto Diffent, en San Pedro Sula.
El concierto tuvo como invitado especial al oboísta salvadoreño Ricardo Castañeda, quien compartió escenario con la Orquesta Sinfónica Victoriano López bajo la dirección artística musical de Jorge Luis Banegas. La velada presentó un recorrido por distintas expresiones musicales, con obras del repertorio universal, ballet y piezas inspiradas en la tradición hondureña.
Uno de los momentos destacados fue la participación de Castañeda como solista en el "Concierto para oboe en re menor", de Alessandro Marcello, integrado por los movimientos Allegro moderato, Adagio y Allegro. El músico también interpretó "Gabriel's Oboe", del compositor italiano Ennio Morricone, una de las melodías más reconocidas de la película "La misión".
El programa abrió con la obertura de "Overture to Poet and Peasant", del compositor Franz von Suppé, a cargo de la Orquesta Sinfónica Victoriano López. La selección permitió apreciar el sonido del conjunto y la versatilidad de sus músicos, en una presentación que combinó momentos de fuerza orquestal con pasajes de mayor sensibilidad.
La danza también tuvo un espacio especial con la participación de CC Danza, bajo la dirección de Flor Albergue. Sus bailarines presentaron una selección de fragmentos de "El lago de los cisnes", de Piotr Ilich Chaikovski, entre ellos la obertura del segundo acto, el "Vals de los cisnes", "Pas de six", la "Danza española", la "Danza de los cisnes" y la "Mazurca".
La propuesta artística continuó con un acercamiento a la música nacional mediante "Palito verde", de Benjamín Acevedo, en arreglo de Sergio Rodríguez. La presentación integró a la Orquesta Sinfónica, el Coro Victoriano López y el cuadro de danza de la institución, que llevaron al escenario una muestra del folclore hondureño.
Para Castañeda, estar en Honduras y participar en una celebración dedicada a la formación musical tuvo un significado especial. Su vínculo con Banegas nació durante su paso por la Orquesta Mexicana de la Juventud, experiencia que dio origen a una amistad que se mantiene con los años. El oboísta aceptó la invitación como una oportunidad para respaldar el trabajo de instituciones que promueven la educación artística.
Durante la entrevista previa al concierto, el músico también explicó que el oboe es un instrumento de doble lengüeta cuyo sonido suele compararse con la voz humana. Además, es el instrumento que tradicionalmente proporciona la nota de afinación a la orquesta antes de comenzar una presentación.
Por su parte, Banegas destacó la trayectoria de la Escuela de Música Victoriano López, que durante 81 años ha contribuido a la formación de generaciones de artistas. Su legado se refleja en antiguos alumnos que han continuado estudios superiores, alcanzado grados académicos en música y desarrollado carreras como docentes e integrantes de agrupaciones orquestales dentro y fuera de Honduras.
El director artístico musical se refirió a la importancia de acercar a niños y jóvenes a la educación artística. Consideró que la música fomenta la disciplina, la sensibilidad y la constancia, además de ofrecer oportunidades de desarrollo personal y profesional. En ese sentido, reiteró la necesidad de que la sociedad y las autoridades respalden los espacios dedicados a la enseñanza de las artes.