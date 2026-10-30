Las leyendas de Honduras cobran vida en homenaje a Jorge Montenegro

Los relatos que durante generaciones han despertado temor, curiosidad y fascinación entre los hondureños salen de las páginas y las narraciones para convertirse en una experiencia presencial. La Casa de la Cultura de San Pedro Sula presenta “Cuentos y Leyendas de Honduras”, un recorrido dedicado a las historias populares que forman parte del imaginario colectivo nacional y que rinde homenaje al escritor y narrador Jorge Montenegro.
La actividad se desarrolla durante tres jornadas, del 29 al 31 de octubre, en horario de 6:00 a 9:00 de la noche. Por un costo de 100 lempiras, los asistentes podrán adentrarse en un espacio ambientado especialmente para recrear algunos de los relatos más representativos del folclore hondureño.
A diferencia de una presentación convencional, la propuesta invita al público a desplazarse por diferentes escenarios en los que actores y actrices interpretan a los personajes de estas historias. Cada ambiente está diseñado para sumergir a los visitantes en una atmósfera de misterio, emoción y suspenso, en la que la tradición oral se transforma en una experiencia teatral.
El recorrido tiene una duración aproximada de 15 minutos y reúne figuras conocidas por distintas generaciones, entre ellas “La Sucia”, “El Cadejo”, “El Duende”, “El Hombre sin Cabeza” y “La Siguanaba”. Estos personajes, vinculados con las creencias y relatos populares, forman parte del repertorio que Jorge Montenegro contribuyó a preservar y difundir en Honduras.
La iniciativa busca acercar estas narraciones a públicos de distintas edades y recordar la importancia de las historias transmitidas de generación en generación. Más allá del entretenimiento, el encuentro representa una oportunidad para reconocer las expresiones culturales que han acompañado la memoria y la identidad de los hondureños.
El homenaje también evoca la trayectoria de Jorge Montenegro, nacido en Tegucigalpa el 15 de febrero de 1940. Fue periodista, locutor, escritor, libretista y columnista, y dedicó más de cinco décadas a la comunicación y a la recopilación de relatos de la tradición oral hondureña. Falleció el 8 de febrero de 2018, pero su trabajo permanece vigente en la memoria popular.
Uno de sus mayores aportes fue la creación del programa radial “Cuentos y Leyendas de Honduras”, cuya primera transmisión se realizó el 9 de septiembre de 1964 a través de Radio América. A partir de entonces, sus narraciones conquistaron a numerosas generaciones, que esperaban escuchar aquellas historias en las que se mezclaban el misterio, las creencias populares y las particularidades de la cultura nacional.
En 1972 publicó la primera edición del libro “Cuentos y Leyendas de Honduras”, obra que amplió el alcance de aquellas narraciones y consolidó su aporte a la preservación del folclore. También desarrolló otros proyectos editoriales y espacios radiales, entre ellos “Montenegradas”, además de colaborar con medios de comunicación y mantener su columna “Déjeme decir que...”. Su trayectoria fue reconocida con distinciones como el Laurel de Oro del Ministerio de Cultura, la Medalla de Oro del Congreso Nacional y el Micrófono de Oro de la Municipalidad de San Pedro Sula.
El legado de Montenegro trascendió la radio y los libros. En 2014, varias de sus historias llegaron al cine con la película “Cuentos y Leyendas de Honduras”, que llevó a la pantalla relatos conocidos como “El Cadejo” y “La Sucia”. Su trabajo contribuyó a mantener vivas estas narraciones y a despertar el interés por las tradiciones que forman parte de la riqueza cultural del país.
La Casa de la Cultura de San Pedro Sula propone una manera diferente de acercarse a ese patrimonio narrativo: no solo escuchar las historias, sino recorrer los espacios en los que cobran vida. La experiencia combina interpretación, ambientación y elementos de suspenso para conectar al público con relatos que continúan formando parte de la identidad hondureña.