Las leyendas de Honduras cobran vida en homenaje a Jorge Montenegro

San Pedro Sula, Honduras

Los relatos que durante generaciones han despertado temor, curiosidad y fascinación entre los hondureños salen de las páginas y las narraciones para convertirse en una experiencia presencial. La Casa de la Cultura de San Pedro Sula presenta “Cuentos y Leyendas de Honduras”, un recorrido dedicado a las historias populares que forman parte del imaginario colectivo nacional y que rinde homenaje al escritor y narrador Jorge Montenegro. La actividad se desarrolla durante tres jornadas, del 29 al 31 de octubre, en horario de 6:00 a 9:00 de la noche. Por un costo de 100 lempiras, los asistentes podrán adentrarse en un espacio ambientado especialmente para recrear algunos de los relatos más representativos del folclore hondureño.

A diferencia de una presentación convencional, la propuesta invita al público a desplazarse por diferentes escenarios en los que actores y actrices interpretan a los personajes de estas historias. Cada ambiente está diseñado para sumergir a los visitantes en una atmósfera de misterio, emoción y suspenso, en la que la tradición oral se transforma en una experiencia teatral. El recorrido tiene una duración aproximada de 15 minutos y reúne figuras conocidas por distintas generaciones, entre ellas “La Sucia”, “El Cadejo”, “El Duende”, “El Hombre sin Cabeza” y “La Siguanaba”. Estos personajes, vinculados con las creencias y relatos populares, forman parte del repertorio que Jorge Montenegro contribuyó a preservar y difundir en Honduras. La iniciativa busca acercar estas narraciones a públicos de distintas edades y recordar la importancia de las historias transmitidas de generación en generación. Más allá del entretenimiento, el encuentro representa una oportunidad para reconocer las expresiones culturales que han acompañado la memoria y la identidad de los hondureños. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El homenaje también evoca la trayectoria de Jorge Montenegro, nacido en Tegucigalpa el 15 de febrero de 1940. Fue periodista, locutor, escritor, libretista y columnista, y dedicó más de cinco décadas a la comunicación y a la recopilación de relatos de la tradición oral hondureña. Falleció el 8 de febrero de 2018, pero su trabajo permanece vigente en la memoria popular.

Uno de sus mayores aportes fue la creación del programa radial “Cuentos y Leyendas de Honduras”, cuya primera transmisión se realizó el 9 de septiembre de 1964 a través de Radio América. A partir de entonces, sus narraciones conquistaron a numerosas generaciones, que esperaban escuchar aquellas historias en las que se mezclaban el misterio, las creencias populares y las particularidades de la cultura nacional. En 1972 publicó la primera edición del libro “Cuentos y Leyendas de Honduras”, obra que amplió el alcance de aquellas narraciones y consolidó su aporte a la preservación del folclore. También desarrolló otros proyectos editoriales y espacios radiales, entre ellos “Montenegradas”, además de colaborar con medios de comunicación y mantener su columna “Déjeme decir que...”. Su trayectoria fue reconocida con distinciones como el Laurel de Oro del Ministerio de Cultura, la Medalla de Oro del Congreso Nacional y el Micrófono de Oro de la Municipalidad de San Pedro Sula.