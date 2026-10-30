  1. Inicio
  2. · Sociales

Las leyendas de Honduras cobran vida en homenaje a Jorge Montenegro

La Sucia, el Duende, la Llorona y otros personajes del folclore hondureño cobran vida en una experiencia teatral del 29 al 31 de octubre, en homenaje a Jorge Montenegro

Las leyendas de Honduras cobran vida en homenaje a Jorge Montenegro

Si aún no tienes un plan con amigos o familia, esta puede ser una opción para conocer sobre el folclore hondureño y, tal vez, asustarte durante el recorrido.

 Fotos: Cortesía Casa de la Cultura de SPS
San Pedro Sula, Honduras

Los relatos que durante generaciones han despertado temor, curiosidad y fascinación entre los hondureños salen de las páginas y las narraciones para convertirse en una experiencia presencial. La Casa de la Cultura de San Pedro Sula presenta “Cuentos y Leyendas de Honduras”, un recorrido dedicado a las historias populares que forman parte del imaginario colectivo nacional y que rinde homenaje al escritor y narrador Jorge Montenegro.

La actividad se desarrolla durante tres jornadas, del 29 al 31 de octubre, en horario de 6:00 a 9:00 de la noche. Por un costo de 100 lempiras, los asistentes podrán adentrarse en un espacio ambientado especialmente para recrear algunos de los relatos más representativos del folclore hondureño.

La Victoriano López celebra 81 años con música, danza y tradición
El encargado de dar la bienvenida al recorrido.

El encargado de dar la bienvenida al recorrido.

(Foto: Cortesía Casa de la Cultura de SPS)

A diferencia de una presentación convencional, la propuesta invita al público a desplazarse por diferentes escenarios en los que actores y actrices interpretan a los personajes de estas historias. Cada ambiente está diseñado para sumergir a los visitantes en una atmósfera de misterio, emoción y suspenso, en la que la tradición oral se transforma en una experiencia teatral.

El recorrido tiene una duración aproximada de 15 minutos y reúne figuras conocidas por distintas generaciones, entre ellas “La Sucia”, “El Cadejo”, “El Duende”, “El Hombre sin Cabeza” y “La Siguanaba”. Estos personajes, vinculados con las creencias y relatos populares, forman parte del repertorio que Jorge Montenegro contribuyó a preservar y difundir en Honduras.

La iniciativa busca acercar estas narraciones a públicos de distintas edades y recordar la importancia de las historias transmitidas de generación en generación. Más allá del entretenimiento, el encuentro representa una oportunidad para reconocer las expresiones culturales que han acompañado la memoria y la identidad de los hondureños.

El homenaje también evoca la trayectoria de Jorge Montenegro, nacido en Tegucigalpa el 15 de febrero de 1940. Fue periodista, locutor, escritor, libretista y columnista, y dedicó más de cinco décadas a la comunicación y a la recopilación de relatos de la tradición oral hondureña. Falleció el 8 de febrero de 2018, pero su trabajo permanece vigente en la memoria popular.

Personajes como El Duende y La Llorona forman parte del terrorífico trayecto.

Personajes como "El Duende" y "La Llorona" forman parte del terrorífico trayecto.

 (Fotos: Cortesía Casa de la Cultura de SPS)

Uno de sus mayores aportes fue la creación del programa radial “Cuentos y Leyendas de Honduras”, cuya primera transmisión se realizó el 9 de septiembre de 1964 a través de Radio América. A partir de entonces, sus narraciones conquistaron a numerosas generaciones, que esperaban escuchar aquellas historias en las que se mezclaban el misterio, las creencias populares y las particularidades de la cultura nacional.

En 1972 publicó la primera edición del libro “Cuentos y Leyendas de Honduras”, obra que amplió el alcance de aquellas narraciones y consolidó su aporte a la preservación del folclore. También desarrolló otros proyectos editoriales y espacios radiales, entre ellos “Montenegradas”, además de colaborar con medios de comunicación y mantener su columna “Déjeme decir que...”. Su trayectoria fue reconocida con distinciones como el Laurel de Oro del Ministerio de Cultura, la Medalla de Oro del Congreso Nacional y el Micrófono de Oro de la Municipalidad de San Pedro Sula.

Centro Cultural Infantil honra a sus fundadores y celebra 34 años de arte

El legado de Montenegro trascendió la radio y los libros. En 2014, varias de sus historias llegaron al cine con la película “Cuentos y Leyendas de Honduras”, que llevó a la pantalla relatos conocidos como “El Cadejo” y “La Sucia”. Su trabajo contribuyó a mantener vivas estas narraciones y a despertar el interés por las tradiciones que forman parte de la riqueza cultural del país.

La Casa de la Cultura de San Pedro Sula propone una manera diferente de acercarse a ese patrimonio narrativo: no solo escuchar las historias, sino recorrer los espacios en los que cobran vida. La experiencia combina interpretación, ambientación y elementos de suspenso para conectar al público con relatos que continúan formando parte de la identidad hondureña.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Jairo Martinez Garay
Jairo Martinez Garay
Periodista

Periodista de sociales, cultura, tecnología, entretenimiento y espectáculos. Graduado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS). Desde 2022 es parte del equipo de Diario La Prensa para las plataformas multimedia e impreso.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias