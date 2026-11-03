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Seis muertos y 20 heridos en región de Lugansk por ataques ucranianos

El ataque enemigo destruyó también el edificio de un proveedor de servicios de internet y sus servidores

  • Actualizado: 03 de noviembre de 2026 a las 09:13 -
  • Agencia EFE
Seis muertos y 20 heridos en región de Lugansk por ataques ucranianos

Foto archivo de ataques ucranianos.

 Foto: EFE

Moscú, Rusia. Seis personas murieron y otras 20 resultaron heridas este lunes en la región ucraniana de Lugansk, anexionada por Moscú en 2022, por ataques de Kiev con drones, informaron hoy las autoridades locales.

"Han sido 24 horas difíciles para nuestra república: seis personas murieron y veinte resultaron heridas", escribió en redes sociales el gobernador local, Leonid Pásechnik.

Agregó que entre los fallecidos hay dos menores de 14 y 16 años.

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Los ataques, según Pásechnik, se efectuaban contra automóviles, autobuses, edificios residenciales y trabajadores de la infraestructura energética de la región.

Este lunes, Pásechnik denunció un ataque masivo contra la capital de Lugansk, que dañó "edificios residenciales, un supermercado, una escuela de música y uno de los museos más antiguos de la región".

El ataque enemigo destruyó también el edificio de un proveedor de servicios de internet y sus servidores. Además, resultó dañada la sede de la Compañía Telefónica de Lugansk, según las autoridades locales.

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