Seis muertos y 20 heridos en región de Lugansk por ataques ucranianos

Moscú, Rusia. Seis personas murieron y otras 20 resultaron heridas este lunes en la región ucraniana de Lugansk, anexionada por Moscú en 2022, por ataques de Kiev con drones, informaron hoy las autoridades locales.

"Han sido 24 horas difíciles para nuestra república: seis personas murieron y veinte resultaron heridas", escribió en redes sociales el gobernador local, Leonid Pásechnik.

Agregó que entre los fallecidos hay dos menores de 14 y 16 años.