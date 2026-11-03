Tragedia en Florida enluta a Roatán: mueren propietarios del Hotel Arca

Roatán, Honduras. La comunidad insular y el sector turístico de Roatán, Islas de la Bahía, se encuentran de luto tras confirmarse la muerte de Rachael Reed y Charmi Fehr, propietarios del afamado Hotel Arca, ubicado en West Bay.
Ambos figuran entre las nueve personas que perdieron la vida en un trágico accidente de aviación registrado el domingo 1 de noviembre en el condado de Palm Beach, Florida.
La pareja viajaba a bordo de un jet privado Learjet 60 que despegó del aeropuerto internacional de Austin-Bergstrom, en Texas, con destino a Las Bahamas. La aeronave sufrió un percance mortal durante su trayecto.
Además de ellos, en el siniestro aéreo murieron otras siete personas que integraban el vuelo: el empresario Adam Robinson, su esposa Helen Sharp y sus dos hijos menores, Emma Robinson y Charlie Robinson, así como Anita Maria Cetina y la tripulación.
La trágica muerte de la pareja ha causado profunda consternación e impacto en el departamento de Islas de la Bahía y en la industria turística nacional, debido al estrecho vínculo de las víctimas con Honduras y el modelo de hospitalidad que impulsaban en la zona costera.
Apuesta pionera por la sostenibilidad
Rachael Reed y Charmi Fehr fundaron el hotel Arca a finales de 2023. Con un enfoque ecológico e innovador, transformaron el alojamiento en un referente de sostenibilidad ambiental en West Bay.
Su concepto promovía activamente la erradicación del plástico de un solo uso e integraba una arquitectura armónica con el entorno insular, basada en el uso de materiales de madera local y piedra.
Gracias a esta propuesta diferenciada, el hotel logró ganarse la preferencia y el aprecio de huéspedes nacionales e internacionales. Rachael Reed y Charmi Fehr periódicamente viajaban a Roatán para supervisar el funcionamiento de su hotel.
Las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos continúan realizando las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas que provocaron la caída de la aeronave.
En Roatán, amigos, colaboradores y miembros de la comunidad turística han manifestado sus muestras de dolor y condolencias ante la irreparable pérdida.