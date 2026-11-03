Tragedia en Florida enluta a Roatán: mueren propietarios del Hotel Arca

Roatán, Honduras. La comunidad insular y el sector turístico de Roatán, Islas de la Bahía, se encuentran de luto tras confirmarse la muerte de Rachael Reed y Charmi Fehr, propietarios del afamado Hotel Arca, ubicado en West Bay.

Ambos figuran entre las nueve personas que perdieron la vida en un trágico accidente de aviación registrado el domingo 1 de noviembre en el condado de Palm Beach, Florida.

La pareja viajaba a bordo de un jet privado Learjet 60 que despegó del aeropuerto internacional de Austin-Bergstrom, en Texas, con destino a Las Bahamas. La aeronave sufrió un percance mortal durante su trayecto.

Además de ellos, en el siniestro aéreo murieron otras siete personas que integraban el vuelo: el empresario Adam Robinson, su esposa Helen Sharp y sus dos hijos menores, Emma Robinson y Charlie Robinson, así como Anita Maria Cetina y la tripulación.

La trágica muerte de la pareja ha causado profunda consternación e impacto en el departamento de Islas de la Bahía y en la industria turística nacional, debido al estrecho vínculo de las víctimas con Honduras y el modelo de hospitalidad que impulsaban en la zona costera.