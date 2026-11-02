  1. Inicio
  2. · Sucesos

Decomisan pistola bañada en oro con inscripción “El Patrón” en Puerto Cortés

Una pistola calibre .38 bañada en oro y con la inscripción “El Patrón” fue decomisada durante una inspección de encomiendas en la Operadora Portuaria Centroamericana, en Puerto Cortés

Decomisan pistola bañada en oro con inscripción “El Patrón” en Puerto Cortés

El arma de fuego con acabado en baño de oro fue localizada durante un operativo de inspección en las instalaciones portuarias de Puerto Cortés.

Puerto Cortés, Cortés. La Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), en coordinación con otras instituciones de seguridad, decomisó una pistola calibre punto 38 con baño de oro e inscripción “El Patrón”, durante una inspección de encomiendas en las instalaciones de la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC), en Puerto Cortés.

El arma fue localizada durante los controles de seguridad realizados por equipos interinstitucionales en las instalaciones portuarias. La pistola tiene un acabado personalizado en baño de oro y cuenta con un cargador.

Arma bañada en oro.

Arma bañada en oro.

Además, el arma presenta características de una edición limitada de colección, según la información proporcionada por las autoridades. En uno de sus costados tiene grabada la frase “El Patrón”.

Trasciende rotación del jefe de la Daet en San Pedro Sula tras caso de droga en vivienda

En el operativo participaron la Comisión Nacional de Protección Portuaria (CNPP), la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN) y la Administración Aduanera de Honduras, junto con la DNPA.

Las inspecciones se desarrollaron como parte de los controles establecidos en el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (Código PBIP), que contempla medidas de vigilancia y seguridad en las operaciones portuarias.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias