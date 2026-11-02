Decomisan pistola bañada en oro con inscripción “El Patrón” en Puerto Cortés

Puerto Cortés, Cortés. La Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), en coordinación con otras instituciones de seguridad, decomisó una pistola calibre punto 38 con baño de oro e inscripción “El Patrón”, durante una inspección de encomiendas en las instalaciones de la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC), en Puerto Cortés.
El arma fue localizada durante los controles de seguridad realizados por equipos interinstitucionales en las instalaciones portuarias. La pistola tiene un acabado personalizado en baño de oro y cuenta con un cargador.
Además, el arma presenta características de una edición limitada de colección, según la información proporcionada por las autoridades. En uno de sus costados tiene grabada la frase “El Patrón”.
En el operativo participaron la Comisión Nacional de Protección Portuaria (CNPP), la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN) y la Administración Aduanera de Honduras, junto con la DNPA.
Las inspecciones se desarrollaron como parte de los controles establecidos en el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (Código PBIP), que contempla medidas de vigilancia y seguridad en las operaciones portuarias.