Decomisan pistola bañada en oro con inscripción “El Patrón” en Puerto Cortés

Puerto Cortés, Cortés. La Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), en coordinación con otras instituciones de seguridad, decomisó una pistola calibre punto 38 con baño de oro e inscripción “El Patrón”, durante una inspección de encomiendas en las instalaciones de la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC), en Puerto Cortés.

El arma fue localizada durante los controles de seguridad realizados por equipos interinstitucionales en las instalaciones portuarias. La pistola tiene un acabado personalizado en baño de oro y cuenta con un cargador.