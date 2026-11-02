Hondureño relata cómo logró escapar del frente de batalla en la guerra entre Rusia y Ucrania

Tegucigalpa, Honduras. El hondureño Olvin David Banegas, quien huyó del frente ruso, relató en una entrevista para Infobae cómo fue engañado con una falsa oferta de trabajo en la construcción antes de salir de su país y cómo, al llegar a un edificio en Moscú, comenzó a recibir advertencias de otros extranjeros peruanos que se encontraban allí, que les quitarían sus pasaportes y sus teléfonos dejarían de serles útiles. Banegas relató que el viaje comenzó el 23 de abril, cuando siete compatriotas salieron del aeropuerto internacional de Palmerola. El recorrido incluyó escalas en Panamá, Bogotá, París y Estambul, hasta llegar a Moscú. Asimismo, señaló que durante el recorrido había seguido las indicaciones de personas con quienes mantenían comunicación telefónica y entre ellas identificó a una mujer con el nombre de "Alexandra" quien al parecer era de origen colombiano.

Según su relato a Infobae, esta mujer coordinaba los desplazamientos y enviaba instrucciones sobre los vuelos y les manifestaba que decir durante los controles migratorios. Estas instrucciones eran que dijeran que viajaban por vacaciones y que estaban interesados ​​en conocer lugares turísticos. También les recomendaban mantener la calma, sonreír y comportarse con naturalidad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El hondureño aseguró que nunca tuvieron un encuentro presencial con “Alexandra”, pero ella les dijo vía teléfono que algunos controles podrían resultar más complicados y que debían seguir sus instrucciones. Al llegar a Moscú, otro hombre los estaba esperando. Este también hablaba español y estaba en comunicación con la colombiana, por lo que el grupo entendió que ambos formaban parte de la coordinación de su llegada.

Sin embargo, el recibo tampoco fue como se esperaba. En lugar de trasladarlos directamente a un lugar de trabajo o alojamiento vinculado con una empresa constructora, comenzaron a movilizarlos por grupos.

Las primeras advertencias

Olvin recuerda que fue uno de los primeros en abordar el vehículo que los trasladaron desde el aeropuerto. Durante el recorrido, observar las calles y los edificios para tratar de identificar referencias que podrían ayudarlo a guiarse para cuando le tocara salir de ese lugar. El grupo fue llevado a un edificio de gran altura que contaba con controles de acceso y reconocimiento facial. En el lugar había personas de diferentes países, como Perú, Uzbekistán y Palestina. Algunos de ellos realizaban actividades relacionadas con la construcción, según lo manifestó.

Al ingresar a una habitación conocieron a tres ciudadanos peruanos, a quienes recuerdan como don Esteban, George y Pepe. Estos les dieron la bienvenida y les advirtieron que debían preparar porque les quitarían sus pasaportes y que los teléfonos celulares tampoco les serían de mucha utilidad. Banegas también relató que los peruanos les explicaron que se llevarían a realizar una serie de trámites y que debían estar preparados para perder el control de sus documentos personales.​​​​​​​



Notarías, cuentas bancarias y documentación rusa

Olvin agregó que las siguientes jornadas estuvieron marcadas por diligencias que eran organizadas por las personas que los mantenían bajo su supervisión. Aproximadamente una semana y media después de su llegada, fueron trasladados a una notaria. Seguidamente, los llevaron a una entidad bancaria para abrir cuentas y gestionar tarjetas SIM rusas para utilizar sus teléfonos en el país, todo bajo estricto control. Según Banegas, estos procedimientos fueron presentados como parte de los beneficios de la contratación, junto con el pago prometido y el acceso a derechos legales en Rusia. También les indicaban que la documentación facilitaría una eventual incorporación al Ejército, algo que no habían contemplado cuando aceptaron la oferta laboral.

El entrevistado añadió que durante uno de los trámites, uno de sus compañeros intentó grabar lo que ocurría, pero fue descubierto por uno de los hombres que los acompañaban, quien le exigió borrar el material, una orden que cumplió. Durante la apertura de las cuentas bancarias, la promesa económica seguía siendo parte de las condiciones que les habían presentado antes de viajar: 30,000 dólares por la firma de un contrato y pagos mensuales de 2,600 dólares . Pero según sus declaraciones el dinero nunca llegó a sus manos. Para el hondureño, los procedimientos realizados en la notaría y el banco formaban parte de una misma estructura y todo era accionado. “Esto es una cadena”, expresó al describir lo que, desde su perspectiva, ocurría durante los trámites. Sin embargo, su testimonio no permite establecer por sí solo si existió una coordinación formal entre las instituciones involucradas ni quiénes habrían participado en ella.

El comunicado que los llevo a escapar

Mientras permanecían en el edificio, el grupo dormía en camas tipo catre, con colchones y sábanas, en espacios que Banegas describió como barracas de estilo militar. La alimentación era limitada y solo recibían agua, una bebida y una sartén. Además, señaló que los hombres que los acompañaban mantenían una vigilancia constante sobre ellos y que cualquier intento de utilizar un teléfono para tomar fotografías o grabar les podía generar problemas. La situación llegó a un punto decisivo cuando les comunicaron que al día siguiente integrantes del Ejército ruso llegarían para recogerlos y trasladarlos a una base militar. El hondureño recuerda que ante esa información se convirtió en una advertencia para quienes todavía tenían la posibilidad de escapar. El hermano de Banegas, quien también había viajado con la promesa de conseguir empleo, le manifestó que no estaba dispuesto a quedarse. No obstante, no todos tomaron la misma decisión. Dos de los siete hondureños optaron por permanecer en Rusia. Según la identificación proporcionada por Banegas, se trataba de Óscar Armando Arguijo y José Sánchez , quienes eran de avanzada edad. El entrevistado recuerda especialmente la despedida de uno de ellos, quien les ofreció dinero y les dijo que los veía como hijos, un gesto que le marcó aquella experiencia.

Una huida en medio del frío