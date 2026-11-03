Zelenski rechaza hablar por teléfono o reunirse con Putin en Moscú o Kiev

Berlín, Alemania. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, rechazó este martes mantener una conversación telefónica con el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, encontrarse con él en Moscú o invitarlo a reunirse en Kiev, porque sería "destructivo" y un insulto para todos aquellos que ansían la paz.

"No invitaremos a Putin a Kiev, no. En 2022 los rusos vinieron (a nuestro país) sin invitación y no tiene sentido invitar a Putin a Kiev, porque no vendrán. Y lanzar una invitación que no va a ser aceptada es destructivo, del mismo modo que es destructivo que me inviten a Moscú", afirmó Zelenski durante una rueda de prensa tras reunirse con el canciller alemán, Friedrich Merz.

Agregó que eso es lo que hace precisamente Rusia y afirmó que "con ello se escupe en la cara a todo el mundo que desea que la guerra termine, y por eso nadie quiere viajar a Moscú".