Trump dice que cortará la ayuda militar de EEUU a Israel a finales de año

"Les estábamos dando (a Israel) 4.000 millones de dólares. Seguimos haciéndolo, pero esa ayuda se interrumpe a finales de año", afirmó Trump, estrecho aliado del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu , durante una entrevista telefónica con Fox News.

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , dijo este martes que planea cortar la ayuda militar que su país proporciona a Israel a finales de 2026 porque "no lo necesitan".

Preguntado, el presidente precisó que este monto se puede considerar "ayuda militar o dinero en efectivo".

"Les damos 4.000 millones de dólares en bienes y dinero, y no lo necesitan (...) Israel es el país al que más ayudamos, le damos más que a ningún otro y ya no lo necesita. Yo lo he seguido haciendo, pero Israel es un país muy próspero. No lo necesita. Si lo necesitara, yo diría que mantuviéramos la ayuda", agregó.

Trump explicó que llegó a un acuerdo con Netanyahu, quien fue el que planteó primero la posibilidad de la interrupción de la ayuda estadounidense a Israel, un tema que se ha colado en la campaña de las elecciones de medio mandato, que se celebran este martes y en las que los republicanos se juegan el control del Congreso.

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"Él (Netanyahu) lo planteó. Dijo: 'creo que sería apropiado que no recibiéramos ayuda', porque entiende que este es uno de los puntos que generan controversia. Israel ha sido un gran aliado, mucho más fiable que la mayoría", defendió el presidente.