Trump asegura que está dispuesto a conceder indultos a todos los que trabajaron para él

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que concedería indultos preventivos a todas las personas que han trabajado para él si los demócratas ganan el control del Congreso en las elecciones de medio mandato de este martes e intentan procesarlas, en una entrevista con el pódcast “Pod Force One”, del diario New York Post, publicado este lunes.

Preguntado sobre si indultaría a "todos los que trabajaron" para él, el republicano aseguró: "Ni siquiera me lo pensaría (...) Lo haría".

Trump agregó que ya lo hizo "con los del 6 de enero", refiriéndose a los cerca de 1.500 indultos que concedió , el primer día de su segundo mandato, en enero de 2025, a condenados o imputados por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.