Trump asegura que está dispuesto a conceder indultos a todos los que trabajaron para él

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que concedería indultos preventivos a todas las personas que han trabajado para él si los demócratas ganan el control del Congreso en las elecciones de medio mandato de este martes e intentan procesarlas, en una entrevista con el pódcast “Pod Force One”, del diario New York Post, publicado este lunes.
Preguntado sobre si indultaría a "todos los que trabajaron" para él, el republicano aseguró: "Ni siquiera me lo pensaría (...) Lo haría".
Trump agregó que ya lo hizo "con los del 6 de enero", refiriéndose a los cerca de 1.500 indultos que concedió , el primer día de su segundo mandato, en enero de 2025, a condenados o imputados por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.
Para justificar la contundencia de su respuesta, el presidente puso como ejemplo a su predecesor en el cargo y aseguró que "eso fue lo que hizo Biden. Indultó a todo el mundo".
En esa misma entrevista, Trump insistió en que le gustaría presentarse de nuevo a la carrera presidencial en 2028, pero reconoció el impedimento legal.
"Me encantaría volver a presentarme si tuviera la oportunidad, pero la redacción (de la Constitución) es muy estricta", le dijo Trump a Miranda Devine en el programa.
La entrevista llega el día antes de que se celebren las elecciones de medio mandato en Estados Unidos , en un momento en que las encuestas apuntan a una ventaja demócrata y auguran malos resultados para los republicanos, lastrados por el malestar de los estadounidenses por el elevado coste de la vida y los altos precios de los combustibles.
En los comicios se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes, un tercio de los cien escaños del Senado, y se eligen gobernadores de 36 de los 50 estados y numerosos cargos locales.