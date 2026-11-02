Elecciones de medio término en Estados Unidos: ¿qué está en juego para Honduras?

La cercanía entre Nasry Asfura y Donald Trump no garantiza beneficios migratorios ni económicos para Honduras. Muchas decisiones requieren leyes y recursos aprobados por el Congreso estadounidense, cuya composición se disputará en las elecciones de medio término.

La votación del 3 de noviembre de 2026 renovará los 435 puestos de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado. Se llaman elecciones de medio término porque ocurren a mitad del mandato presidencial, aunque las elecciones legislativas se celebran cada dos años.

Trump conservará la presidencia, pero podría enfrentar un Congreso menos dispuesto a respaldar sus iniciativas.

Para Honduras, importa quién tendrá poder para aprobar presupuestos, modificar reglas migratorias y negociar medidas que alcancen las remesas o el comercio.

El respaldo electoral de Trump a Asfura no ha significado una excepción migratoria: Washington rechazó una solicitud de transición para hondureños afectados por el fin del TPS y las deportaciones continúan. ¿Cómo interviene el Congreso en estos asuntos?

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