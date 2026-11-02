  1. Inicio
  2. · Brand Studio
  3. · Marketing & empresas

Supermercados Colonial fusionó el arte de la charcutería y el buen vino en una jornada exclusiva

Guiados por el talento de la chef Krista Sansur, los participantes aprendieron técnicas culinarias clave mientras disfrutaban de una cuidada selección en el marco de su Festival de Vinos.

  • Actualizado: 02 de noviembre de 2026 a las 11:59 -
  • Redacción
Supermercados Colonial fusionó el arte de la charcutería y el buen vino en una jornada exclusiva

El pasado sábado 31 de octubre, Supermercados Colonial ofreció a sus clientes un exclusivo taller gastronómico enfocado en la elaboración y presentación de charcutería fina.
San Pedro Sula.

El pasado sábado 31 de octubre, las instalaciones de Supermercados Colonial se convirtieron en el epicentro de la gastronomía y el buen gusto con la celebración de un taller de charcutería de alto nivel. La iniciativa formó parte de los espacios que la cadena comercial impulsa para acercar a sus clientes a experiencias culinarias enriquecedoras, combinando aprendizaje práctico, convivencia y productos de la más alta calidad en un ambiente acogedor.

Supermercados Colonial fusionó el arte de la charcutería y el buen vino en una jornada exclusiva

La jornada estuvo liderada por la reconocida chef Krista Sansur, quien guio paso a paso a los asistentes en el arte del montaje y balance de sabores. Durante la clase magistral, las vistosas tablas de charcuterie y la delicada preparación de carpaccio se robaron el protagonismo de la sesión, brindando a los presentes las herramientas necesarias para dominar cortes, texturas y combinaciones estéticas dignas de la alta cocina.

La experiencia gastronómica se complementó de manera armoniosa con el tradicional Festival de Vinos de la marca. A lo largo del evento, los asistentes pudieron degustar una selecta variedad de etiquetas y participar en catas dirigidas por diferentes casas vinícolas, descubriendo los maridajes ideales para realzar los perfiles de los embutidos, quesos y carnes curadas preparados en la velada.

Supermercados Colonial fusionó el arte de la charcutería y el buen vino en una jornada exclusiva

El encuentro concluyó entre elogios y copas levantadas, consolidándose como una velada donde el aprendizaje, los sabores intensos y los momentos especiales fueron la constante. Con este tipo de actividades, Supermercados Colonial reafirma su compromiso de brindar vivencias memorables y valor añadido a su comunidad, premiando la lealtad de sus clientes con propuestas que celebran el buen comer y el disfrute en familia o con amigos.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción
redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias