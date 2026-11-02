Supermercados Colonial fusionó el arte de la charcutería y el buen vino en una jornada exclusiva

San Pedro Sula.

El pasado sábado 31 de octubre, las instalaciones de Supermercados Colonial se convirtieron en el epicentro de la gastronomía y el buen gusto con la celebración de un taller de charcutería de alto nivel. La iniciativa formó parte de los espacios que la cadena comercial impulsa para acercar a sus clientes a experiencias culinarias enriquecedoras, combinando aprendizaje práctico, convivencia y productos de la más alta calidad en un ambiente acogedor.

La jornada estuvo liderada por la reconocida chef Krista Sansur, quien guio paso a paso a los asistentes en el arte del montaje y balance de sabores. Durante la clase magistral, las vistosas tablas de charcuterie y la delicada preparación de carpaccio se robaron el protagonismo de la sesión, brindando a los presentes las herramientas necesarias para dominar cortes, texturas y combinaciones estéticas dignas de la alta cocina.

La experiencia gastronómica se complementó de manera armoniosa con el tradicional Festival de Vinos de la marca. A lo largo del evento, los asistentes pudieron degustar una selecta variedad de etiquetas y participar en catas dirigidas por diferentes casas vinícolas, descubriendo los maridajes ideales para realzar los perfiles de los embutidos, quesos y carnes curadas preparados en la velada.