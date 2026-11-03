¿Quién es José Darío Cruz Zelaya, el nuevo ministro de Educación?

Tegucigalpa. José Darío Cruz Zelaya, quien hasta ayer se desempeñaba como vicerrector administrativo de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), fue nombrado como nuevo ministro de Educación, en sustitución de Arely Argueta. El académico cuenta con una trayectoria de varias décadas en la docencia y la administración universitaria, experiencia que ahora lo lleva a asumir la conducción del sistema educativo hondureño.

Previo a su juramentación, el nuevo funcionario confirmó a LA PRENSA que había recibido una convocatoria para presentarse a Casa Presidencial a las 11:00 de la mañana; sin embargo, aseguró que todavía no le habían comunicado oficialmente su nombramiento. "A mí solo me dijeron que llegue a las 11 de la mañana y voy saliendo aquí de la oficina ahorita rumbo a la Casa de Gobierno", manifestó. Cruz reconoció que el sistema educativo enfrenta diferentes dificultades, entre ellas los problemas de calidad, cobertura, deserción escolar y los estímulos para el sector educativo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

¿Quién es José Darío Cruz Zelaya?

La historia profesional del nuevo ministro de Educación comenzó en las aulas. Cruz Zelaya nació en la aldea Panuaya, ubicada a unos 12 kilómetros de Juticalpa, Olancho. Durante su formación académica ingresó a la Escuela Normal Mixta y posteriormente, en 1989, se matriculó en la Escuela Superior del Profesorado Francisco Morazán, donde estudió Ciencias Sociales y logró graduarse en cuatro años. Su preparación profesional continuó en Costa Rica. En 1997 obtuvo una beca del Gobierno francés para estudiar una maestría en Geografía en la Universidad de Costa Rica (UCR), donde se graduó con honores. Antes de incorporarse a los puestos directivos universitarios, Cruz Zelaya trabajó como profesor durante 11 años en educación primaria y 16 años en educación media. Su trayectoria dentro de la UPNMF comenzó en el año 2000, cuando aspiró al cargo de secretario académico. En 2002 pasó a ser jefe del Departamento de Ciencias Sociales, puesto para el que fue reelegido en dos períodos consecutivos.