Rey Felipe VI recibe al presidente Nasry Asfura en el Palacio Real de Madrid

La reunión se desarrolló durante la visita oficial del mandatario hondureño a España, donde participa en el encuentro de jefes de Estado y de Gobierno programado para los días 4 y 5 de noviembre de 2026.

Madrid, España. El rey Felipe VI de España sostuvo un encuentro con el presidente de Honduras, Nasry Asfura , en el Palacio Real de Madrid, como parte de las actividades oficiales de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que reúne a representantes de los 22 países que integran esta comunidad.

En el encuentro, Asfura estuvo acompañado por la secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero Trejo, y la asesora presidencial Monique Asfura Del Cid. Por parte española también estuvo presente la secretaria de Estado de Cooperación Internacional.

La reunión con el monarca español forma parte de la agenda diplomática que desarrolla el gobernante hondureño en Madrid, con el objetivo de fortalecer los vínculos entre ambas naciones y participar en los espacios de diálogo y cooperación iberoamericana.

El encuentro representa una oportunidad para abordar desafíos comunes y promover iniciativas en áreas como desarrollo económico, educación, innovación, sostenibilidad y relaciones internacionales.

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La edición de 2026 constituye la cuarta Cumbre Iberoamericana organizada por España, después de las realizadas en Madrid en 1992, Salamanca en 2005 y Cádiz en 2012.

La participación de Asfura en estas actividades cobra relevancia para Honduras, debido a que el país se prepara para asumir la presidencia pro tempore de la Comunidad Iberoamericana y organizar la XXXI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno en 2028.

Con su encuentro con el rey Felipe VI y su participación en la cumbre, el mandatario hondureño desarrolla una agenda de acercamiento diplomático con España y los demás países iberoamericanos.