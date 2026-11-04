Hasta L59,668 y 60 días de decomiso por incumplir la restricción en motocicletas

Tegucigalpa, Honduras. La prohibición de que dos hombres se transporten en una misma motocicleta continúa vigente en 37 municipios de Honduras. Sin embargo, pese a los años que lleva en aplicación, algunos conductores siguen incumpliendo la disposición y otros desconocen en qué zonas del país pueden ser sancionados. La medida fue impulsada como una estrategia para contrarrestar la violencia que imperaba en Honduras, debido a que las motocicletas eran utilizadas por delincuentes para cometer diferentes hechos criminales. En 2014, el Congreso Nacional de Honduras estableció de manera indefinida la prohibición de que dos hombres circulen en una misma motocicleta. La disposición sustituyó al Decreto 240-2011, que había vencido ese mismo año.

La normativa también contempla excepciones. Se permite que un hombre transporte a una mujer, siempre que ella viaje como pasajera y no como conductora. Asimismo, está autorizada la circulación de un adulto que lleve como acompañante a un menor de hasta 12 años. Además, se estableció que los motociclistas tienen prohibido portar armas, salvo cuando acrediten que trabajan para organismos de defensa o seguridad del Estado o para una agencia protectora de valores. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

¿En qué municipios de Honduras está prohibido dos hombres en moto?

En 2016, la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional presentó un dictamen mediante el cual quedó establecido que la restricción se aplicaría únicamente en 37 municipios del territorio hondureño. La medida comprende localidades de diferentes departamentos, entre ellos algunos de los principales centros urbanos del país. La distribución territorial es la siguiente: en el departamento de Cortés, los municipios de Choloma, San Manuel, Santa Cruz de Yojoa, San Francisco de Yojoa, Omoa, Puerto Cortés, La Lima y San Pedro Sula; en Atlántida, los municipios de La Ceiba, Tela, Jutiapa y San Francisco; y en el departamento de Yoro, los municipios de El Progreso, Victoria, Santa Rita y El Negrito. Además, en el departamento de Colón, los municipios de Sabá, Limón y Tocoa; en Olancho, el municipio de Catacamas; y en El Paraíso, los municipios de Morocelí, Trojes y Danlí. En Francisco Morazán, los municipios de Tegucigalpa y Talanga; en Comayagua, los municipios de Comayagua, Siguatepeque y La Libertad; en La Paz, el municipio de La Paz; y en Lempira, el municipio de San Sebastián. Entre las ciudades donde se mantiene la restricción figuran Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Choloma y Comayagua.

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Por ello, las autoridades recomiendan a los conductores conocer las disposiciones que rigen en sus municipios y tomar en cuenta que el desconocimiento de la normativa no los exime de las sanciones.

¿Cuáles son las multas por incumplir la prohibición?

La Policía Nacional y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) mantienen las advertencias para los motociclistas que incumplan la disposición. De acuerdo con las sanciones contempladas en la normativa, la primera infracción puede implicar el decomiso de la licencia de conducir y de la motocicleta durante 45 días, además de una multa equivalente a un salario mínimo. Tomando como referencia el salario mínimo promedio de Honduras para 2026, de L14,917.20, la sanción económica ascendería a esa misma cantidad. En caso de reincidencia, las consecuencias aumentan: el decomiso de la licencia y la motocicleta se extiende a 60 días y la multa equivale a cuatro salarios mínimos, es decir, aproximadamente L59,668.80. Esto significa que los conductores que incumplan reiteradamente la restricción pueden enfrentar una sanción económica considerable, además de quedarse sin su medio de transporte durante el período establecido.

En Honduras hay más motos que carros

El parque vehicular de Honduras continúa creciendo a un ritmo acelerado y las motocicletas son el principal motor de ese aumento. En 2026, el país alcanzó 2,049,657 motos registradas, mientras el total de vehículos llegó a 3,962,606 unidades. De acuerdo con datos proporcionados por el Instituto de la Propiedad (IP) a LA PRENSA mediante solicitud de información, entre 2025 y 2026 el parque vehicular aumentó en 418,082 unidades, al pasar de 3,544,524 a 3,962,606 vehículos. Las motocicletas aportaron 235,130 unidades a ese crecimiento. Su parque pasó de 1,814,527 en 2025 a 2,049,657 en 2026, un aumento de 13%. Con más de dos millones de unidades registradas, las motocicletas representan actualmente más de la mitad del parque vehicular del país y se han convertido en una de las principales formas de movilidad para los hondureños.

Una prohibición que sigue generando debate

Aunque la medida lleva más de una década en aplicación, continúa generando opiniones divididas entre los ciudadanos.