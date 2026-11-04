Ayuso concede la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid al presidente Nasry Asfura

Madrid. El presidente de la República de Honduras, Nasry Asfura, recibió este miércoles 4 de noviembre la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, una de las distinciones honoríficas más importantes que concede el Gobierno regional español a jefes de Estado, representantes extranjeros y personalidades de relevancia internacional.
La condecoración fue entregada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una ceremonia oficial celebrada en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia del Gobierno autonómico, localizada en la emblemática Puerta del Sol.
El mandatario hondureño fue acompañado por la primera dama de la Nación, Lisseth del Cid Fernández de Asfura, y el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, como parte de la delegación que participa en la agenda oficial de Honduras en España.
Durante el acto, la presidenta madrileña entregó la insignia al jefe de Estado hondureño en reconocimiento a su relevancia internacional y en el marco de los vínculos de amistad y cooperación entre Honduras y España.
Un reconocimiento de alcance internacional
La Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid es la máxima distinción honorífica que concede el Gobierno autonómico. Está destinada a reconocer a jefes de Estado, representantes extranjeros y personalidades internacionales por su contribución a los valores universales y su impacto en la sociedad.
En los últimos años, esta distinción ha sido concedida a importantes figuras e instituciones internacionales, entre ellas:
Juan Guaidó, líder opositor venezolano (2020). Apostolos Tzitzikostas, presidente del Comité Europeo de las Regiones (2021). Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania (2022). Daniel Noboa, presidente de Ecuador (2023). Javier Milei, presidente de Argentina (2024). Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela (2026). Estados Unidos, con motivo del 250 aniversario de su independencia (2026). El papa León XIV (2026). El presidente de Chile, José Antonio Kast (2026).
Con esta condecoración, el presidente Asfura se incorpora al grupo de mandatarios y personalidades internacionales que han recibido este prestigioso reconocimiento del Gobierno madrileño.
Un escenario emblemático de España
La ceremonia se realizó en la Real Casa de Correos, edificio histórico localizado en la Puerta del Sol, que desde hace 41 años alberga la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.
Construido entre 1756 y 1768, el inmueble es considerado Bien de Interés Cultural por su valor arquitectónico e histórico. En su estructura destaca el emblemático reloj de la Puerta del Sol, inaugurado en 1866 durante el reinado de Isabel II, cuyas campanadas marcan tradicionalmente la llegada del Año Nuevo en España.
Honduras fortalece su presencia internacional
La entrega de esta distinción constituye uno de los acontecimientos destacados de la agenda del presidente Asfura en España, donde participa en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.
La visita representa una oportunidad para fortalecer las relaciones diplomáticas, ampliar los espacios de cooperación y promover a Honduras como destino de inversiones, con el objetivo de generar oportunidades de desarrollo y empleo para los hondureños.