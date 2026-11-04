Ayuso concede la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid al presidente Nasry Asfura

Madrid. El presidente de la República de Honduras, Nasry Asfura, recibió este miércoles 4 de noviembre la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, una de las distinciones honoríficas más importantes que concede el Gobierno regional español a jefes de Estado, representantes extranjeros y personalidades de relevancia internacional.

La condecoración fue entregada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una ceremonia oficial celebrada en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia del Gobierno autonómico, localizada en la emblemática Puerta del Sol.

El mandatario hondureño fue acompañado por la primera dama de la Nación, Lisseth del Cid Fernández de Asfura, y el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, como parte de la delegación que participa en la agenda oficial de Honduras en España.

Durante el acto, la presidenta madrileña entregó la insignia al jefe de Estado hondureño en reconocimiento a su relevancia internacional y en el marco de los vínculos de amistad y cooperación entre Honduras y España.