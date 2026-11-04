AMDC coloca bonos por $375 millones en el mercado internacional

Tegucigalpa. La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) concretó una operación de financiamiento por 375 millones de dólares en el mercado internacional, con la que busca reorganizar sus compromisos económicos y asegurar recursos para la construcción de la represa San José. La emisión fue colocada con J.P. Morgan como único banco encargado de la operación y recibió ofertas de inversionistas por alrededor de 600 millones de dólares, una demanda equivalente a 1.6 veces el monto que finalmente se obtuvo.

Con esta transacción, Tegucigalpa se convierte, según la municipalidad, en la primera ciudad de Centroamérica en colocar bonos directamente en los mercados internacionales de capitales. La operación se suma a las experiencias de ciudades latinoamericanas como Buenos Aires, Bogotá y Barranquilla. Uno de los aspectos destacados de la emisión es que no cuenta con garantía soberana. Esto significa que el respaldo financiero corresponde a la propia municipalidad y a su capacidad de generar ingresos, sin comprometer directamente al Gobierno central ni al Tesoro Nacional.

Para acceder a este mercado, el Distrito Central recibió calificaciones crediticias internacionales de B1 por parte de Moody’s y B- de Standard & Poor’s, luego de someter sus finanzas y estructura institucional a evaluaciones especializadas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Dos destinos para los recursos

La municipalidad proyecta distribuir los fondos en dos áreas principales. Una parte servirá para sustituir obligaciones adquiridas con bancos nacionales por compromisos con mejores condiciones de plazo y costo, con el propósito de aliviar la presión sobre las finanzas locales.

El otro componente estará dirigido a respaldar la ejecución de la represa San José, una obra considerada prioritaria para aumentar la disponibilidad de agua potable y atender los problemas de abastecimiento que afectan a la capital. El alcalde Juan Diego Zelaya defendió la operación como una herramienta para convertir el acceso a financiamiento en proyectos de infraestructura y servicios públicos. «Esta operación no consiste simplemente en obtener más financiamiento. Se trata de ordenarnos financieramente y transformar ese espacio en soluciones concretas para la gente. Nuestra prioridad es el agua y garantizar la represa San José, el proyecto estratégico más importante para el futuro de la capital», expresó.

Gestiones en Nueva York

Zelaya encabezó las gestiones ante inversionistas institucionales en Nueva York, donde presentó la situación financiera del municipio, sus fuentes de ingresos, la estrategia para reorganizar la deuda y los proyectos contemplados en su planificación. En las reuniones participaron representantes del sector financiero de Estados Unidos, Europa y otros mercados. El proceso también requirió la intervención de calificadoras de riesgo, asesores jurídicos y financieros y especialistas en crédito público. El alcalde aseguró que la respuesta de los inversionistas refleja la confianza generada por la propuesta financiera de la capital y por los planes de reorganización administrativa.

Autorización institucional y nuevos compromisos