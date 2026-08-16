Alcaldía reducirá costos de trámites para legalizar propiedades en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras

La Alcaldía Municipal del Distrito Central anunció cambios en los servicios catastrales que permitirían reducir de manera considerable el costo de algunos trámites relacionados con la legalización de terrenos y propiedades. La medida fue presentada por Juan Diego Zelaya, alcalde del Distrito Central, durante el lanzamiento del proyecto “Fortalecimiento de la Red Nacional de Centros Asociados Municipales (CAM) y Operadores Catastrales”. El proyecto prevé extender y modernizar loss servicios catastrales en los 298 municipios de Hondura, mediante la incorporación de procesos digitales y mecanismos orientados a agilizar los trámites.

Uno de los principales cambios estaría en el costo de legalización de terrenos. Según lo expuesto por el edil, procedimientos que actualmente pueden implicar gastos de entre 50,000 y 100,000 lempiras podrían pasar a tener un costo estimado de entre 5,000 y 7,000 lempiras. La propuesta busca facilitar a las familias la regularización de sus propiedades y permitirles obtener con mayor facilidad la documentación que respalda la seguridad jurídica de sus bienes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Queremos que las familias tengan certeza jurídica sobre sus propiedades y que quienes desean heredar, invertir o emprender puedan hacerlo con procesos más rápidos, transparentes y a costos mucho más accesibles”, manifestó el alcalde. Como parte de la iniciativa también se contempla la digitalización de los trámites catastrales, con el objetivo de disminuir los tiempos de espera y hacer más accesibles los procedimientos para los ciudadanos.