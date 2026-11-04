Más de 70,000 familias esperan que ICF envíe al CN decreto que protegerá El Merendón

San Pedro Sula, Honduras. Más de 70,000 familias de comunidades como Cofradía, Armenta, El Retiro, Los Pinos, Las Delicias del Norte y El Zapotal, entre otras, se encuentran preocupadas y en incertidumbre. Esperaban que, a estas alturas, el Congreso Nacional ya hubiera aprobado el nuevo decreto para regular la zona de reserva de El Merendón, pero el Instituto de Conservación Forestal (ICF), aún no envía el borrador con la resolución de las oposiciones. En octubre de 2025, el Estado de Honduras, a través del ICF, emitió el Acuerdo Institucional 092-2025, mediante el cual busca redefinir los límites de la zona de reserva de El Merendón, ubicada en la jurisdicción del municipio de San Pedro Sula. El acuerdo, publicado en el diario oficial La Gaceta, describe nuevos límites de la Zona de Reserva de El Merendón, y propone asignarle la categoría de manejo de área protegida como Parque Nacional. Esto último ya no se incluirá tras resolver las oposiciones.

En cumplimiento de la normativa vigente, el ICF realizó tres publicaciones para que las personas que se consideren perjudicadas por esta propuesta presentarán por escrito sus argumentos, acompañados de la documentación correspondiente y los fundamentos legales de su oposición. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El plazo establecido fue de 60 días hábiles, contados a partir de la última publicación, realizada el 16 de abril de 2026. Sin embargo, han transcurrido siete meses y el proceso aún no concluye. Durante el período de impugnaciones se presentaron 22 recursos, según informó el director del ICF, Armando Ramírez. Con el propósito de desarrollar el proceso con transparencia, el instituto conformó mesas de trabajo interinstitucionales e internas, integradas por personal de la institución, para analizar y resolver las impugnaciones. Ramírez explicó a LA PRENSA que la mayoría de las impugnaciones ya fueron resultados. Asimismo, aseguró que está claro que El Merendón continuará como zona de reserva y no será declarado parque nacional, debido a que se están tomando en cuenta las preocupaciones de las comunidades. Además, la Municipalidad de San Pedro Sula seguirá a cargo del área, como lo ha venido haciendo. Para analizar las oposiciones se conformaron mesas técnicas. También se trabaja en la elaboración de un borrador que contiene prácticamente un nuevo decreto para regular el manejo del área protegida de El Merendón.

Como parte de este proceso, ya se realizaron las remediciones, que se desarrollarán sin modificar los límites actuales de la reserva ni afectará los derechos de los habitantes. Según el funcionario, el ICF utilizó equipo avanzado para realizar los trabajos. El objetivo es ampliar el área de la zona de reserva sin recurrir a expropiaciones ni excluir a las comunidades ya establecidas, pues la institución conoce la problemática que se ha generado. Ramírez indicó que hay dos impugnaciones cuyos promotores solicitaron una prórroga y que todavía se encuentran en proceso de resolución. Explicó que esta situación provocó el retraso en el envío del documento al Congreso Nacional, pero aseguró que todo se desarrolla en tiempo y forma.

Preocupación en las comunidades

Julio César Velásquez, líder del sector de Cofradía, manifestó su preocupación porque todavía no se concreta el envío del documento al Congreso Nacional. "Leímos que el ICF dijo que en octubre mandaría el documento al Congreso Nacional para que dejen la delimitación clara y se terminó el mes y no se sabe nada", dijo el dirigente. "Nosotros nos alegramos que decidan que El Merendón ya no será parque nacional pero, no solo es eso pedimos que se respete la medición pues muchas comunidades quedaron en problemas con unos cambios que se hicieron y eso ya estaba solucionado", dice. Velásquez recordó que los habitantes llevan dos años manifestándose y que ya se realizaron las mediciones, por lo que esperan que la situación se resuelva definitivamente. "Nos manifestamos desde hace dos años ya se hicieron las mediciones y eso deben de solucionarlo de una vez por todas porque solo nosotros sabemos los problemas jurídicos que tenemos", dice Velásquez. "Nosotros mismos acompañamos a personal del ICF a remedir porque muchas comunidades quedábamos en la zona de reserva y vivimos en la zona mucho antes del 46-90", dijo Velásquez.

El dirigente señaló que incluso la carretera CA-4 quedaba dentro de la zona de reserva. Explicó que los habitantes expusieron la situación a las autoridades municipales, quienes escucharon sus planteamientos y aprobaron la conformación de mesas técnicas para abordar el problema. "Hasta la CA-4 quedaba dentro de la zona de reserva nosotros explicamos a las autoridades municipales y ellos nos escucharon por ello se aprobaron las mesas técnicas donde han abordado esto hoy solo falta que el ICF agilice y mande al CN ese borrador", dijo. Velásquez también recordó que los pobladores acompañaron al personal del ICF durante los recorridos para revisar los mojones que todavía estaban en pie. "Se revisaron todos los mingos o mojones que aún estaban en pie y en conjunto hicimos el recorrido con los señores del ICF, participamos de todo el proceso y ahora no entendemos porque le han dado tanta larga al proceso, nosotros somos los que más cuidamos El Merendón", dijo el dirigente. El dirigente comunitario explicó que uno de los principales problemas es que en la zona hay personas trabajadoras que tienen propiedades y han invertido durante años, pero que, debido a la modificación del decreto 46-90, quedaron dentro de la zona de reserva. "Tenemos años de vivir en esa zona y nuestras propiedades no tienen ningún valor ni siquiera la escritura de los predios pues estamos en zona de reserva", dice. "Sabemos que no nos pueden sacar pero, no podemos ni siquiera obtener un préstamo para mejoras y en estos tiempos que la situación es tan difícil", explica. "Los políticos se la doran al pueblo, nosotros queremos que el ICF resuelva las impugnaciones, la pasen al CN y que nos apoyen como comunidades", dijo. Velásquez confirmó que unas 70.000 familias viven en aproximadamente 40 kilómetros de la zona y permanecen en incertidumbre, a la espera de que el ICF y el Congreso Nacional resuelvan la situación.

Confían en que el ICF enviará el borrador

Carlos Alfredo Hernández, dirigente comunitario de Casa Quemada, lamentó que el problema todavía no tiene una solución. "Nosotros estamos confiados en que el ICF enviará el borrador del decreto y que nos apoyen porque ni préstamos podemos sacar porque las propiedades están en zona de reserva", dijo. Hernández también advirtió que los pobladores están dispuestos a realizar protestas para exigir que las autoridades atiendan sus demandas. Pedimos respetuosamente al CN que deje claro que ese decreto no se puede estar modificando a cada rato que por eso viene la gran incertidumbre y no es justo expresó el dirigente. "Nosotros estamos listos para realizar tomas de carretera y que nos escuchen porque ya pasó octubre y hemos oído que vienen a hacer un Congreso Nacional a San Pedro Sula y sería bueno que aprobaran ese decreto acá", dijo.