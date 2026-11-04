Hoy se sabrá si Honduras accede a la Cuenta del Milenio

Tegucigalpa. El gobierno de Nasry Asfura conocerá este 4 de noviembre si Honduras accede al programa compacto de la Cuenta del Milenio y así gozar de 800 a 1,000 millones de dólares en donación de Estados Unidos. El país no aprueba los medidores de la Cuenta del Milenio que dan acceso al compacto desde el gobierno de Ricardo Maduro, logrando un desembolso de 215 millones de dólares en la administración siguiente: la de Manuel Zelaya Rosales.

La Corporación Reto del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés) cuenta con dos programas: un compacto que daría a Honduras hasta 1,000 millones de dólares o un programa umbral que otorga poco más de $20 millones como fondos no reembolsables y da seguimiento a optar al compacto en el siguiente año. Para aspirar justamente al compacto de fondos se necesitan aprobar al menos 11 de los 23 indicadores y entre los más importantes está el indicador de libertades, control de corrupción y rendición de cuentas. Emilio Hércules, ministro de Finanzas, dijo este 3 de noviembre que "Honduras conocerá -este miércoles 4- las calificaciones de la Cuenta del Milenio. Nuestro país compite junto a Colombia, Surinam y Paraguay por alcanzar un compacto: una oportunidad histórica que Honduras no ha logrado en más de dos décadas". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse